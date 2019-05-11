12:45 (мск), источник: РИА Новости
Адвокат Трампа объяснил отмену поездки на Украину
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр
«Я не поеду, потому что я думаю, что встречусь с группой людей, которые являются врагами президента (США), в некоторых случаях — врагами США, в одном случае — с человеком, которому уже вынесли приговор и который был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года», — сказал Джулиани.
Как писала газета New York Times, Джулиани собирался в Киев, чтобы убедить новые власти Украины более энергично вести расследование по некоторым интересующим Белый дом вопросам.
По версии New York Times, таким образом юристы президента США надеются c одной стороны дискредитировать расследование «российского вмешательства», которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер и в рамках которого осудили Манафорта, а с другой — подорвать позицию Джо Байдена, вероятного противника Трампа на выборах 2020 года.
В марте Манафорта приговорили к трем годам и 11 месяцам тюрьмы за финансовые нарушения. При этом суд не нашел никаких свидетельств в пользу того, чтобы тот был вовлечен в
Мюллер около двух лет вел расследование предполагаемых связей Трампа с Москвой, наличие которых отрицали как в Белом доме, так и в Кремле. Но в результате спецпрокурор признал, что не обнаружил достаточных доказательств существования такого «сговора».