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12:45 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат Трампа объяснил отмену поездки на Украину

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани решил отменить поездку в Киев. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Источник: AP 2019

«Я не поеду, потому что я думаю, что встречусь с группой людей, которые являются врагами президента (США), в некоторых случаях — врагами США, в одном случае — с человеком, которому уже вынесли приговор и который был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года», — сказал Джулиани.

Как писала газета New York Times, Джулиани собирался в Киев, чтобы убедить новые власти Украины более энергично вести расследование по некоторым интересующим Белый дом вопросам.

В частности, по данным издания, речь шла об украинских контактах бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и связях бывшего вице-президента Джо Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.
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По версии New York Times, таким образом юристы президента США надеются c одной стороны дискредитировать расследование «российского вмешательства», которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер и в рамках которого осудили Манафорта, а с другой — подорвать позицию Джо Байдена, вероятного противника Трампа на выборах 2020 года.

В марте Манафорта приговорили к трем годам и 11 месяцам тюрьмы за финансовые нарушения. При этом суд не нашел никаких свидетельств в пользу того, чтобы тот был вовлечен в какой-либо сговор с Россией.

Мюллер около двух лет вел расследование предполагаемых связей Трампа с Москвой, наличие которых отрицали как в Белом доме, так и в Кремле. Но в результате спецпрокурор признал, что не обнаружил достаточных доказательств существования такого «сговора».

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