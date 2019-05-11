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19:01 (мск), источник: РИА Новости

Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Дональд Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.

Источник: AP 2019

Ранее американский президент объявил о введении новых тарифов на китайские товары общим объемом около 300 миллиардов долларов в год. В свою очередь, в Пекине пообещали ответить на действия Вашингтона.

По словам Трампа, необходимо перенести производство в США, чтобы избежать повышения пошлин.

«Производите свои товары в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто», — написал президент в Twitter.

Ситуация с пошлинами

В прошлом году Трамп объявил о введении ввозных пошлин на товары из Китая, России, Евросоюза и ряда других стран.

Так, США ввели тарифы на поставки стали и алюминия, в том числе из России.
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Москва и некоторые другие страны обжаловали это решение в ВТО. Кроме того, российская сторона в качестве ответных мер ввела новые ставки импортных пошлин на ряд американских товаров.

Однако основная «торговая война» разгорелась между США и Китаем. Так, в прошлом году стороны ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов. В начале декабря лидеры двух стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились о «перемирии». США договорились не поднимать пошлины, если Вашингтон и Пекин в течение 90 дней смогут договориться. Стороны уже провели несколько раундов торговых переговоров.

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