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01:40 (мск), источник: Интерфакс

Россия восстановит график поставок нефти через Белоруссию к концу года

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — Таким образом, страна сможет восполнить свои потери от «грязной» нефти.

Источник: РИА "Новости"

Большая часть потерь Белоруссии от «грязной» нефти в нефтепроводе «Дружба» восполнится, поскольку Россия до конца года войдет в график нормальных поставок нефти, сообщил «Интерфаксу» источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

«Если отбросить эмоции, то очевидно, что большая часть из перечисленных факторов нанесенного ущерба к таковым на данном этапе не относятся — потерянный транзит, недозагрузка НПЗ не являются невосполнимыми потерями, так как график поставок будет нагнан до конца года, для этого есть и ресурс и возможность», — сказал он.

«К реальному ущербу скорее может относиться возможное повреждение оборудования на НПЗ, хотя здесь еще предстоит разобраться в масштабе, а так же стоимость денег на период задержки в поставках. А это далеко не сотни миллионов», — отметил собеседник агентства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что потери Белоруссии от прокачки загрязненной российской нефти по трубопроводу «Дружба» исчисляются сотнями миллионов долларов.

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«Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины», — сказал он.

По словам главы Белоруссии, при подсчете ущерба будут учитываться несколько составляющих. «Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах — это же насосы на самих станциях и все прочее — и на НПЗ. Два нефтеперерабатывающих завода (ОАО “Нафтан” и ОАО “Мозырский НПЗ” — ИФ) были загрязнены. И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Я не говорю уже о том, что новополоцкий завод работал наполовину, мозырский простаивал, на треть работал», — добавил президент.

Представитель Минэнерго РФ не стал комментировать данное заявление.

Грязная нефть в нефтепроводе «Дружба»

Концерн «Белнефтехим» сообщил о поставках некондиционной нефти из России вечером 19 апреля. «Гомельтранснефть Дружба» 24 апреля остановило ее транзит в Европу после уведомления оператора польского участка «Дружбы» PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

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Оба белорусских НПЗ — ОАО «Мозырский НПЗ» (Гомельская область) и ОАО «Нафтан» (Витебская область) — сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки, а также вынужденно приостановили экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Минэнерго РФ подтвердило факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном — токсичным веществом, используемым как растворитель жиров и парафинов, которое обладает сильными коррозийными свойствами.

По утверждению «Транснефти», загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий. При Минэнерго была создана комиссия по расследованию ситуации.

Кондиционная российская нефть по «Дружбе» начала поступать в Белоруссию днем 2 мая после того, как 30 апреля страна полностью остановила ее прокачку для вытеснения загрязненной органическими хлоридами нефти с российского и белорусского участков нефтепровода.

Концерн «Белнефтехим» 4 мая сообщил о поступлении чистой российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Мозырь» ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Ожидалось, что Мозырский НПЗ приступит к переработке новой партии нефти 6 мая. По состоянию на 10 мая завод не сообщал о начале ее переработки.

В «Белнефтехиме» сообщали, что в республике скопилось более 1 млн тонн некачественной нефти. Суммарный объем такой нефти, который находится в нефтепроводах на территории России, Белоруссии, Польши и Украины оценивается концерном в 5 млн тонн.

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