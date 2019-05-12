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15:59 (мск), источник: РИА Новости

Путин: участники Великой Отечественной передали россиянам задатки героев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что у современного поколения россиян есть задатки и возможности героев, которые им передали участники Великой Отечественной войны, сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Источник: РИА Новости

«Когда люди идут по Красной площади и несут портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны, то они понимают, что они несут портреты героев. Ведь все участники войны, участники боевых действий, да и труженики тыла, безусловно, герои, потому что в тылу умирали у станков, а что говорить о тех, кто воевал. Подняться с криком “За Родину! За Сталина!”, как тогда кричали, на пулю прямо идти, почти на верную смерть, это дорогого стоит. Они все герои», — сказал глава государства.

Президент отметил, что героизм заложен в современном поколении россиян на генетическом уровне.
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«Но пройти с портретом — что это значит? Это значит для себя самого осознать, что в наших жилах течёт их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что и у наших дедов, отцов, у бабушек, у дедушек, матерей. Что это означает? Это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое. И считает, подсознательно считает во всяком случае, что и мы так можем, что у нас по наследству есть такие задатки и возможности, если что случится мы отреагируем должным образом в определённой жизненной ситуации», — сказал Путин.

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