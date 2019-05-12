Иран пригрозил США «ударом в голову»

«Если американцы сделают свой шаг, мы ударим их в голову», — отметил военный.
Он отметил, что американское военное присутствие в регионе представляло серьезную угрозу. Однако теперь, подчеркнул Амир Али Хаджи, «угроза превратилась в возможность».
Неделю назад советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты направляют к берегам Ирана авианосную ударную группу «Авраам Линкольн» и оперативную группу бомбардировщиков. По его словам, это будет «ясный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы США <…> будет встречено с безжалостной силой».
Эскалация проходит на фоне заявления иранских властей о намерении «прекратить выполнение некоторых обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. Соответствующую информацию передали Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России.
О санкциях США в отношении Ирана читайте в публикации «Изыраненная добыча».