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17:34 (мск), источник: РИА Новости

Иран пригрозил США «ударом в голову»

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Иран нанесет США «удар в голову», если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами. Его слова приводит Al Arabia.

Источник: РИА "Новости"

«Если американцы сделают свой шаг, мы ударим их в голову», — отметил военный.

Он отметил, что американское военное присутствие в регионе представляло серьезную угрозу. Однако теперь, подчеркнул Амир Али Хаджи, «угроза превратилась в возможность».

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США направляют авианосец к берегам Ирана

Неделю назад советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Штаты направляют к берегам Ирана авианосную ударную группу «Авраам Линкольн» и оперативную группу бомбардировщиков. По его словам, это будет «ясный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы США <…> будет встречено с безжалостной силой».

Эскалация проходит на фоне заявления иранских властей о намерении «прекратить выполнение некоторых обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе. Президент Ирана Хасан Роухани также заявил, что дает 60 дней европейским странам на переговоры. Соответствующую информацию передали Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России.

О санкциях США в отношении Ирана читайте в публикации «Изыраненная добыча».

Справка
Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

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