Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Он также заверил, что выплата пенсий для новых граждан не станет проблемой для российского бюджета.
«Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений. Потому что, если говорить о пенсиях, то, человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс. Это совершенно некритично для бюджетов Пенсионного Фонда, Фонда социального страхования», — заявил РИА Новости Топилин, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
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