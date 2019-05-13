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12:18 (мск), источник: РИА Новости

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.

Источник: РИА Новости

Он также заверил, что выплата пенсий для новых граждан не станет проблемой для российского бюджета.

«Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений. Потому что, если говорить о пенсиях, то, человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс. Это совершенно некритично для бюджетов Пенсионного Фонда, Фонда социального страхования», — заявил РИА Новости Топилин, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

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