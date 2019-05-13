Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕС решил судьбу новых санкций против РФ из-за шага по ЛДНР
Известно, люди каких профессий уходят работать в такси
СМИ: Алина Кабаева родила двойню
Сергей Лазарев представил номер для «Евровидения»
В России перестали строить торговые центры. Почему?
На сложных щах: чем обедали крестьяне в царское времяНа стол в зажиточных домах подавалось до пяти блюд
Фетисов прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Туристы с скандалом возвращаются с отдыха в Турции
Старшие дочери Доренко чуть не подрались с его женой на кладбище
Совпадение: новый поворот в истории гибели Доренко
Бригада Малкина разорвала норвежцев в большинстве
Назван лучший игрок России в матче с Норвегией
Громкие романы и ссоры 55-летней Маши Распутиной
Бывший муж Меган Маркл женился на богатой наследнице
Суд разрешил таранить «обочечников»
Авто с самым коротким названием в мире (фото)
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
10Обострение ситуации в Каракасе
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
10:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны заставившие Трампа поддержать Хафтара страны

Руководство Саудовской Аравии и Египта пролоббировало поддержку США ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Источник: AFP 2019

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси в начале апреля убедили американского президента Дональда Трампа поддержать ливийского фельдмаршала Хафтара.

Издание подчеркивает, что через неделю после этого разговора Трамп сам позвонил Хафтару и обсудил с ним перспективы борьбы с терроризмом в Ливии. Тогда же оба отметили необходимость мирного урегулирования в стране.

Газета подчеркивает, что до этого США официально поддерживали признанное ООН правительство Ливии.

В апреле портал Yahoo! News со ссылкой на бывших американских чиновников сообщал, что США не оказали вовремя поддержку Хафтару, хотя имели такую возможность. Отмечалось, сначала Вашингтон хотел, чтобы он подчинился правительству национального согласия (ПНС), которое в настоящее время контролирует часть территории Ливии, в том числе столицу страны Триполи.

Однако договориться об условиях сотрудничества так и не удалось, в результате чего США начали утрачивать стратегическое влияние в регионе.

4 апреля командующий ЛНА Хафтар заявил о начале наступления на Триполи. 5 апреля стало известно, что армия фельдмаршала захватила аэропорт в столице.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, на западе, в Триполи, — правительство национального согласия.

Справка
Что известно о наступлении мятежного маршала на столицу Ливии

Халифа Хафтар попросил помощи у России и двинул войска на Триполи.

Хафтар стал надеждой для тех, кто хочет жить в светской Ливии
Во время загрузки произошла ошибка.
05:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы В Ливии началась новая война
 Киев готов отвоевать Донбасс за сутки
Самая страшная тюрьма России. Фото
Могерини удивилась внезапному визиту госсекретаря США в Брюссель
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Партия Тимошенко согласилась на ультиматум Зеленского
В полиции рассказали, как похищают деньги с банковских карт
Россияне не верят в рост зарплаты из-за производительности труда
Легендарный рестлер «Серебряный Король» умер во время поединка
Латвийский баскетболист подрался с россиянами
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Без сенсаций. На ЧМХ фавориты легко переиграли аутсайдеров В третий день чемпионата мира по хоккею в Словакии сильные сборные не дали усомниться в своем превосходстве над аутсайдерами
Hi-Tech
Инновационная дыра в безопасности: можно ли обмануть биометрические системы и как это сделать Пароли все-таки надежней?
Авто
Почему на дорогах могут исчезнуть засады с камерами в кустах Генпрокуратура России проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД)
Кино
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой Балерина потеряла равновесие, когда принимала участие в записи выпуска проекта «Звезды сошлись»
Недвижимость
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Домик в деревне. Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье?
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Дети
СМИ: Алина Кабаева родила двойню Роды, по данным журналистов, прошли в Москве
Леди
Некоролевские невесты и женихи. Кому монархи отдали свое сердце? Король Таиланда женился на своей телохранительнице и объявил ее королевой. Какие еще монаршие пары сочетались браком с далекими от королевской жизни людьми.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь