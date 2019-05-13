Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высказывания Сигала о Параде Победы в Москве вызвали реакцию мира
Под Владимиром мыло спровоцировало серию жёстких ДТП
Сын Рудковской и Плющенко не будет ходить в школу
Хромченко и Барановская расплакались в эфире «Модного приговора»
Строитель на кране спас людей из горящей многоэтажки
На сложных щах: чем обедали крестьяне в царское времяНа стол в зажиточных домах подавалось до пяти блюд
Фетисов прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Туристы с скандалом возвращаются с отдыха в Турции
Фото 64 года запрещали: поступок русского за миг до расстрела
Прокурор и генерал вышли с одним фото 9 мая
Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею
Медведева: В прошлом году ненавидела себя
Поклонники не узнали Пугачеву на новом видео Галкина
«У меня было много срывов»: история похудения на 35 кг
В США назвали лучший истребитель в мире
В Норвегии поймали «русского боевого кита» (фото)
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
10Обострение ситуации в Каракасе
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
11:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Партия Тимошенко согласилась на ультиматум Зеленского

Возглавляемая экс-премьером Украины Юлией Тимошенко партия «Батькивщина» поддерживает требование победителя президентских выборов Владимира Зеленского провести инаугурацию 19 мая. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя «Батькивщины» Сергей Соболев.

Источник: Reuters

По словам Соболева, чем раньше Зеленский приступит к исполнению президентских обязанностей, тем более стабильной будет ситуация в стране.

Накануне, 12 мая, штаб Зеленского опубликовал видеоопрос, в котором граждане Украины рассуждают о роспуске Верховной Рады. Согласно заявлению штаба Зеленского, если видео наберет более миллиона просмотров, то будущий президент обратит внимание на этот вопрос.

Читайте также
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим имущество отеля туристом

Сам Зеленский 10 мая выступил с видеообращением к Верховной Раде, в котором потребовал от парламента назначить дату инаугурации на 19 мая. По его словам, «этого требует народ Украины, в интересах которого вы [депутаты] присягали действовать».

По закону дату инаугурации назначает Верховная Рада. Она должна состояться в течение 30 дней после официального объявления результатов выборов. Таким образом, крайний срок ее проведения — 30 мая. Парламент обещает принять решение по этому вопросу во время ближайшего пленарного заседания, которое пройдет 14 мая.

В случае, если парламент не сможет большинством голосов определиться с датой инаугурации, ее единолично назначает спикер Верховной Рады. Действующий спикер украинского парламента Андрей Парубий выступает против досрочных выборов в Раду, которые будут назначены в случае ее роспуска.

О возможности такого развития событий говорил сам Зеленский, когда обвинял ЦИК в затягивании оглашения результатов голосования с целью помешать ему досрочно распустить Верховную Раду. Украинское законодательство предполагает, что сделать это можно не позднее чем за полгода до истечения полномочий текущего состава парламента — в данном случае, до 27 мая.

Зеленский может вступить в должность поэтапно
Во время загрузки произошла ошибка.
11 мая© Ньюстюб
Следите за развитием темы Выборы на Украине
 Киев готов отвоевать Донбасс за сутки
Самая страшная тюрьма России. Фото
Могерини удивилась внезапному визиту госсекретаря США в Брюссель
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
В полиции рассказали, как похищают деньги с банковских карт
Россияне не верят в рост зарплаты из-за производительности труда
Легендарный рестлер «Серебряный Король» умер во время поединка
Латвийский баскетболист подрался с россиянами
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Без сенсаций. На ЧМХ фавориты легко переиграли аутсайдеров В третий день чемпионата мира по хоккею в Словакии сильные сборные не дали усомниться в своем превосходстве над аутсайдерами
Hi-Tech
Инновационная дыра в безопасности: можно ли обмануть биометрические системы и как это сделать Пароли все-таки надежней?
Авто
Почему на дорогах могут исчезнуть засады с камерами в кустах Генпрокуратура России проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД)
Кино
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой Балерина потеряла равновесие, когда принимала участие в записи выпуска проекта «Звезды сошлись»
Недвижимость
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Зачем опять отключают горячую воду и почему это никогда не закончится?
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Как отдыхают москвичи: весенние фото
Популярные темы на «Детях»
Покупка планшета для пятилетнего. 198
Круглосуточно за компьютером. 142
Немного Москвы 127
Как выдержать диету? 113
Леди
Некоролевские невесты и женихи. Кому монархи отдали свое сердце? Король Таиланда женился на своей телохранительнице и объявил ее королевой. Какие еще монаршие пары сочетались браком с далекими от королевской жизни людьми.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь