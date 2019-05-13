11:08 (мск), источник: Lenta.Ru
Партия Тимошенко согласилась на ультиматум Зеленского
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По словам Соболева, чем раньше Зеленский приступит к исполнению президентских обязанностей, тем более стабильной будет ситуация в стране.
Накануне, 12 мая, штаб Зеленского опубликовал видеоопрос, в котором граждане Украины рассуждают о роспуске Верховной Рады. Согласно заявлению штаба Зеленского, если видео наберет более миллиона просмотров, то будущий президент обратит внимание на этот вопрос.
Сам Зеленский 10 мая выступил с видеообращением к Верховной Раде, в котором потребовал от парламента назначить дату инаугурации на 19 мая. По его словам, «этого требует народ Украины, в интересах которого вы [депутаты] присягали действовать».
По закону дату инаугурации назначает Верховная Рада. Она должна состояться в течение 30 дней после официального объявления результатов выборов. Таким образом, крайний срок ее проведения — 30 мая. Парламент обещает принять решение по этому вопросу во время ближайшего пленарного заседания, которое пройдет 14 мая.
В случае, если парламент не сможет большинством голосов определиться с датой инаугурации, ее единолично назначает спикер Верховной Рады. Действующий спикер украинского парламента Андрей Парубий выступает против досрочных выборов в Раду, которые будут назначены в случае ее роспуска.
О возможности такого развития событий говорил сам Зеленский, когда обвинял ЦИК в затягивании оглашения результатов голосования с целью помешать ему досрочно распустить Верховную Раду. Украинское законодательство предполагает, что сделать это можно не позднее чем за полгода до истечения полномочий текущего состава парламента — в данном случае, до 27 мая.