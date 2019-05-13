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12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Шведская прокуратура возобновит дело против Ассанжа

Шведская прокуратура возобновит дело об изнасиловании против отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает CNN.

Источник: Reuters

Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон 13 мая сообщила на пресс-конференции, что Швеция возобновит разбирательство.

В мае 2017 года прокуратура заявляла о прекращении расследования по обвинению Ассанжа в изнасиловании. Расследование продолжалось семь лет.

Австралийский осведомитель был обвинен в изнасиловании двух женщин в Швеции после посещения этой страны в августе 2010 года. 20 августа того же года в Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа. Все обвинения он отрицал.

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10 мая© Ньюстюб
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