12:50 (мск), источник: Lenta.Ru
Шведская прокуратура возобновит дело против Ассанжа
Шведская прокуратура возобновит дело об изнасиловании против отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает CNN.
Заместитель главного прокурора Швеции
В мае 2017 года прокуратура заявляла о прекращении расследования по обвинению Ассанжа в изнасиловании. Расследование продолжалось семь лет.
Австралийский осведомитель был обвинен в изнасиловании двух женщин в Швеции после посещения этой страны в августе 2010 года. 20 августа того же года в Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа. Все обвинения он отрицал.