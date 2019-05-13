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14:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Президенты России и США идут встречным курсом

Вашингтон неожиданно запросил у Москвы переговоры на высшем уровне.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В ходе предстоящего визита в Сочи госсекретаря США Майка Помпео может быть затронут вопрос о встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на встрече «двадцатки» в Осаке в июне. Об этом агентству «РИА Новости» сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Источник газеты «КоммерсантЪ», близкий к Госдепартаменту США, подтвердил эту информацию, уточнив, что американская сторона уже запросила переговоры на высшем уровне. Ранее в Вашингтоне не допускали встречи двух президентов до возвращения Россией Украине задержанных в Керченском проливе моряков и лодок.

На вопрос агентства «РИА Новости» о том, будет ли в ходе переговоров в Сочи обсуждаться возможная встреча двух президентов в Японии, Сергей Рябков ответил: «Как тема, как сюжет, я это допускаю».

«Мы всегда говорили о том, что пребывание лидеров на мероприятии соответствующего уровня такую возможность открывает. Но в прошлом мы видели, как американская сторона сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы. Поэтому я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует», — пояснил высокопоставленный российский дипломат.

Источник же «КоммерсантЪ», близкий к Госдепу, уточнил: США уже высказались в пользу встречи двух президентов и ждут ответа с российской стороны. При этом он оценил вероятность организации переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке как «высокую».

Ранее собеседники газеты «КоммерсантЪ» в Вашингтоне не допускали встречи двух президентов до возвращения Россией Украине задержанных в прошлом году в Керченском проливе моряков и лодок.

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Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
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По словам Сергея Рябкова, российская сторона хотела бы «уяснить, готова ли администрация США развить тот позитивный импульс, который двустороннему диалогу придал телефонный разговор президентов, состоявшийся 3 мая». «Мы исходим из того, что по всем актуальным темам — от контроля над вооружениями и до Венесуэлы — будет возможность поговорить углубленно, — сказал он.— Мы, конечно, видим большие расхождения в позициях наших сторон, но эти расхождения мы не драматизируем, они были, есть и, видимо, будут. Но главное — работать прагматично, не умножая проблемы, а по крайней мере нацеливаясь на их преодоление, насколько это возможно».

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Как ожидается, 14 мая в Сочи Майк Помпео встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и будет принят Владимиром Путиным.

Елена Черненко; Кирилл Белянинов, Вашингтон

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