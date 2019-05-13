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15:13 (мск), источник: Интерфакс

МИД России опроверг закупку слезоточивого газа для Венесуэлы на Мальте

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU — В МИД РФ опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что Россия закупала слезоточивый газ на Мальте для последующей отправки в Венесуэлу.

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«Мальтийские журналисты, не разобравшись, массово воспроизвели инсинуации своих американских коллег. В качестве источников привели высказывания традиционно анонимного мальтийского правительственного деятеля, содержание якобы перехваченной дипломатической переписки российской дипмиссии с представителями мальтийской стороны, а также сумбурный набор разрозненных сведений о функционировании российского посольства в Валлетте», — говорится в сообщении МИД, опубликованном на его официальном сайте.

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В министерстве подчеркнули, что российская дипмиссия в столице Мальты работает в строгом соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. «Ни в каких секретных спецоперациях российские дипломаты участия не принимают. Никаких официальных комментариев от мальтийских властей в адрес посольства России на Мальте не поступало», — отмечается в сообщении.

«Распространенная мальтийскими СМИ дезинформация — это пример непрофессионализма, отголосок антироссийской истерии, раздувание которой не отвечает интересам российско-мальтийской дружбы», — заявили на Смоленской площади.

Как следует из сообщения МИД РФ, 18 апреля со ссылкой на лондонскую редакцию американского портала Buzzfeed News в ряде мальтийских СМИ появились сообщения, «содержание которых исчерпывается, в сущности, заголовком одной из местных газет — Times of Malta: «Россия пыталась закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте. Официальные лица подозревают, что их планировалось отправить в Венесуэлу на военном корабле».

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