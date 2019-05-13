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15:26 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Киеве признал Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева признал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации в ходе голосования на выборах главы государства и оштрафовал его на 850 гривен (32,4 доллара).

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Во время голосования во втором туре выборов президента Зеленский показал заполненный бюллетень, нарушив таким образом закон. Полиция составила административный протокол.

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Адвокаты Зеленского сообщили, что их подзащитный не смог явиться на заседание, и попросили рассматривать дело без него.

При этом сторона защиты просила суд закрыть административное дело в связи с отсутствием состава нарушения. «Бюллетень был продемонстрирован по просьбе журналистов, но при этом никаких призывов голосовать озвучено не было», — сказал адвокат Сергей Кальченко во время заседания.

По словам защитника, Зеленский подписывая протокол полиции, признал вину, так как «он не юрист и хотел поступить правильно».

«Зеленского Владимира Александровича признать виновным в совершении правонарушения… и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — 850 гривен», — сказал судья Владислав Девятко, трансляцию вело агентство УНН.

Кроме того, суд постановил взыскать с Зеленского судебный сбор. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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