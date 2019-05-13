Суд в Киеве признал Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах

Во время голосования во втором туре выборов президента Зеленский показал заполненный бюллетень, нарушив таким образом закон. Полиция составила административный протокол.
Адвокаты Зеленского сообщили, что их подзащитный не смог явиться на заседание, и попросили рассматривать дело без него.
При этом сторона защиты просила суд закрыть административное дело в связи с отсутствием состава нарушения. «Бюллетень был продемонстрирован по просьбе журналистов, но при этом никаких призывов голосовать озвучено не было», — сказал адвокат Сергей Кальченко во время заседания.
По словам защитника, Зеленский подписывая протокол полиции, признал вину, так как «он не юрист и хотел поступить правильно».
«Зеленского Владимира Александровича признать виновным в совершении правонарушения… и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — 850 гривен», — сказал судья Владислав Девятко, трансляцию вело агентство УНН.
Кроме того, суд постановил взыскать с Зеленского судебный сбор. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции.