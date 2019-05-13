Климкин выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за санкций против России

«Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям ДНР и ЛНР. — Прим.ред.), вы пойдете на шаги навстречу России — тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали», — заявил украинский политик в комментарии «Европейской правде».
Как отмечает издание, аналогичное заявление Климкин сделал в Брюсселе на встрече с министрами иностранных дел стран — членов Евросоюза. По мнению главы МИД Украины, ослаблением санкционного режима Евросоюз «убьет «Минск».
В конце апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. По его словам, вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит допустимые границы.
Это решение встретило сопротивление Киева. В частности, Климкин пообещал ответить на это «сюрпризом», а также обратился к министрам иностранных дел государств G7 с призывом ввести новые санкции против России. Однако в Евросоюзе отказались ввести новые ограничительные меры против Москвы.
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