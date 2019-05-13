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16:56 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине рассказали о нежелании видеть «больше России» в Белоруссии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, что Киев считает Белоруссию «фундаментально важным соседом». Его слова приводит портал «TUT.by».

Источник: AP 2019

Климкин рассказал, что уже обсуждал вопрос украинско-белорусских отношений с избранным президентом Владимиром Зеленским, однако не может раскрыть журналистам детали этой встречи. «Могу сказать лишь, что я считаю, что Белоруссия для нас фундаментально важный сосед как страна, где не должно стать больше России», — поделился он своей позицией.

Кроме того, Климкин прокомментировал слухи о том, что экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич может стать новым «куратором Кремля» в самопровозглашенных республиках Донбасса.

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«Когда-то президент России пытался навязать нам его как посла. Мы это отбили. Думаю, мы готовы к любому развитию событий. В конце концов в Кремле все решения принимает один человек. Так что если изменится исполнитель, политика отношений от этого не изменится», — рассказал он.

Ранее команда Зеленского уже обращалась к Лукашенко после второго тура выборов. Сторонники избранного президента заявили, что Киев продолжит курс на сближение с Минском, так как обе страны имеют общие риски. «Когда мы взвесим все плюсы и минусы, президент Белоруссии [Александр Лукашенко] сделает правильный выбор», — уверены сторонники Зеленского.

Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич был отправлен в отставку 30 апреля. Новым послом указом президента назначен член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев.

По информации газеты «Коммерсантъ», отставка посла стала результатом неоднократных просьб, которые белорусский лидер Александр Лукашенко адресовал лично президенту России Владимиру Путину.

Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года. Белорусская сторона неоднократно выражала недовольство его деятельностью. В частности, Лукашенко обвинял дипломата в том, что он дезинформировал журналистов по вопросу стоимости совместного с Москвой проекта АЭС, а МИД Белоруссии заявлял, что Бабич разрушает отношения между двумя странами.

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