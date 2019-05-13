18:32 (мск), источник: Lenta.Ru
Штаб ВДВ возглавил проявивший себя в Сирии генерал
Генерал Николай Игнатов, занимавший пост начальника штаба—первого замкомандующего
Начальников штаба стал 58-летний
Игнатов возглавил штаб ВДВ в 2008 году. До этого командовал 7-й гвардейской
Устинов с октября 2016-го был врио командующего войсками ЦВО. В свое время он также служил в Ленинградском и Западном военных округах. В декабре прошлого года по указу президента получил звание
В декабре 2017 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов упомянул Устинова в числе военачальников, особо отличившихся в ходе военной кампании в Сирии, сообщало РИА Новости.