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18:15 (мск), источник: RTVi

Великобритания объявила имя нового посла в России

С января 2020 года новым послом Великобритании в России станет Дебора Броннерт, которая сейчас отвечает в британском МИДе за экономические и международные проблемы, также она — доверенное лицо Британского совета. Об этом сообщает сайт британского правительства.

Броннерт сменит на посту Лори Бристоу, который возглавлял британскую дипмиссию с января 2016 года. Бристоу займет другую дипломатическую должность, какую именно пока не уточняется.

Броннерт также до этого была послом Великобритании в Зимбабве в 2011—2014 годах. У дипломата есть ученая степень по политической экономике России и Восточной Европы.

Она уже работала в Москве в должности советника британского МИДа по экономике и торговле. Свою карьеру в Форин-офисе Броннерт начала в 1999 году.

Бристоу еще до информации о его уходе с должности говорил, что его главная цель на 2019 год — «стабилизация отношений» между Россией и Великобританией, в частности после отравления Сергея и Юлии Скрипалей весной 2018 года.

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