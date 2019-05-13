Великобритания объявила имя нового посла в России

Броннерт сменит на посту Лори Бристоу, который возглавлял британскую дипмиссию с января 2016 года. Бристоу займет другую дипломатическую должность, какую именно пока не уточняется.
Броннерт также до этого была послом Великобритании в Зимбабве в 2011—2014 годах. У дипломата есть ученая степень по политической экономике России и Восточной Европы.
Она уже работала в Москве в должности советника британского МИДа по экономике и торговле. Свою карьеру в Форин-офисе Броннерт начала в 1999 году.
Бристоу еще до информации о его уходе с должности говорил, что его главная цель на 2019 год — «стабилизация отношений» между Россией и Великобританией, в частности после отравления Сергея и Юлии Скрипалей весной 2018 года.