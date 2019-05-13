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20:33 (мск), источник: РИА Новости

Савченко заявила, что Порошенко готовит «узурпацию власти» на Украине

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, считает, что действующий президент Украины Петр Порошенко затягивает инаугурацию новоизбранного главы государства Владимира Зеленского, поскольку готовит «узурпацию власти» в стране.

Источник: Reuters

Ранее в Верховной раде зарегистрировали постановления о проведении инаугурации Зеленского 19 и 20 мая, а также 1 июня. Сам Зеленский настаивает на приведении его к присяге именно 19 мая. Он считает, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в законодательные сроки.

«Он (Порошенко — ред.) единственный президент, который не хочет сдавать свои полномочия как можно дольше, и это не связано с роспуском Верховной рады. Это связано с тем, что Порошенко готовит себе узурпацию власти, я предупреждала об этом… Своих людей он расставляет в военной сфере и может выйти так, что де-факто Порошенко будет оставаться главнокомандующим еще долгое время», — заявила Савченко в понедельник в эфире телеканала NewsОne.

По ее мнению, пока Зеленский официально не вступит в должность, Порошенко тем временем будет «красть и прятать то, что украл в офшорах, прятать какой-то бизнес».

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.

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