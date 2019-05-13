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13 мая, источник: ТАСС

Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/ — Президент подчеркнул, что рано или поздно такое оружие в ведущих странах мира появится.

Источник: РИА "Новости"

Средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у РФ раньше, чем такое оружие появится у других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Вооруженных сил и ОПК.

Мы с вами знаем прекрасно, что пока такого оружия в мире нет ни у кого, кроме нас, кроме России. Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно.
Владимир Путин

«А что значит для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул», — сказал он.

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По его словам, если такая работа будет вестись по плану и качественно, то цель будет достигнута. «Прошу на это обратить внимание. Специалисты знают, о каких системах я сейчас говорю, что я имею в виду. Это требует особого внимания, требует очень профессионального подхода и в планировании, и в подготовке этой работы. Ее нужно делать в те сроки, которые мы с вами имеем в виду», — сказал Путин.

По его словам, анализ современных военных конфликтов показывает, что одним из приоритетов развития ВКС является создание перспективных систем противовоздушной обороны. «Необходимо последовательно оснащать ВКС самыми современными комплексами ПВО, в том числе дальнего действия С-400 и ближнего действия», — добавил он.

Как отметил президент, кадровый потенциал предприятий и организаций ОПК должен обеспечивать запланированные темпы перевооружения войск на новейшую технику, способную эффективно противостоять средствам воздушного нападения вероятного противника, в том числе и гиперзвуковым.

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