00:24 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что инициатива о встрече Трампа с Путиным от США не поступала
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/ — Ранее американский лидер заявил, что намерен встретиться с президентом России на саммите G20.
Вашингтон пока не выходил с инициативой проведения двусторонней встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке в конце июня. Об этом заявил ТАСС
«Пока не было никаких инициатив со стороны Вашингтона», — сказал Песков.
Как сообщило агентство Reuters, Дональд Трамп заявил, что намерен провести встречи с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который состоится
Единственные полноформатные переговоры Путина и Трампа состоялись в июле прошлого года в Хельсинки. Кроме того, лидеры несколько раз общались в 2017—2018 годах на крупных международных форумах. На саммите G20 в
3 мая президенты РФ и США по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, который продолжался почти полтора часа.