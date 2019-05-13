Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Земле начинается глобальный шторм?
В Госдуме нашли идеальный способ рассадки пассажиров самолетов
Дочка Ани Лорак впервые за долгое время встретилась с отцом
Ольга Орлова озадачила фанатов ярким макияжем
Как скопить миллион за год: гид для тех, кто мечтает о жилье
«Ты ешь, а я посмотрю»Очень странные вещи, за которые люди платят деньги
Фетисов прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Туристы с скандалом возвращаются с отдыха в Турции
Как вас убивает шашлык: 5 опасностей
Врачи приняли беременность за рак и назначили химиотерапию
Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира
Как Россия одержала очередную победу (фото)
Валерия прогулялась по Москве в юбке с рукавами
Стешу Маликову осудили за откровенную блузку с глубоким вырезом
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Как скопить миллион за год: гид для тех, кто мечтает о жилье
В каких случаях можно выселить квартиранта
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
13 мая, источник: Коммерсантъ

Трамп намерен встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на саммите G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «большой двадцатки» (G20), который намечен на 28—29 июня в Японии, передает Reuters.

Источник: Reuters

«Имеет смысл ладить с Россией», — заявил Дональд Трамп во время встречи с венгерским президентом Виктором Орбаном (цитата по Bloomberg).

Читайте также
Песков заявил, что инициатива о встрече Трампа с Путиным от США не поступала

Также американский президент сказал, что его встреча с главой Китая может быть плодотворной, поскольку их торговый спор обострился после того, как переговоры по торговле, завершившиеся в конце прошлой недели, оказались безрезультатными.

Ранее о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на полях «двадцатки» сообщил источник «Ъ», близкий к Госдепартаменту. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков также допустил обсуждение вопроса о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на высшем уровне в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи 14 мая.

Читайте также

 Дети войны потерявшие страну и себя
Как жители непризнанных республик становятся гражданами России
Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира
Бывший капитан «Ливерпуля» признался в любви к России и водке
Савченко объяснила, почему Порошенко не спешит передавать власть
«Говорит Москва» закрыло шоу Сергея Доренко
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Биткоин взлетел до отметки в $8000
Причиной смерти олимпийской чемпионки стало ДТП в Москве
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Россия поставила чехов на место. Даже судьи не сократили разницу Спокойная и красивая победа наших ребят в важном матче
Hi-Tech
Под древним дворцом обнаружили секретную комнату (фото) Что там?
Авто
Lada Vesta за 3 года проехала 560 000 км (и не развалилась) Седан из Кабардино-Балкарии, которым посменно управляют двое водителей, ежедневно проезжает от 400 до 1 000 километров
Кино
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой Балерина потеряла равновесие, когда принимала участие в записи выпуска проекта «Звезды сошлись»
Недвижимость
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Домик в деревне. Сколько стоит снять на лето дачу в Подмосковье?
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Выбор взрослых детей 200
опять про ветрянку 149
Игра престолов 5 серия (Осторожно, спойлеры!) 144
Хотела сделать доброе дело... 138
Леди
Некоролевские невесты и женихи. Кому монархи отдали свое сердце? Король Таиланда женился на своей телохранительнице и объявил ее королевой. Какие еще монаршие пары сочетались браком с далекими от королевской жизни людьми.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь