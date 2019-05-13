Трамп намерен встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на саммите G20

«Имеет смысл ладить с Россией», — заявил Дональд Трамп во время встречи с венгерским президентом Виктором Орбаном (цитата по Bloomberg).
Также американский президент сказал, что его встреча с главой Китая может быть плодотворной, поскольку их торговый спор обострился после того, как переговоры по торговле, завершившиеся в конце прошлой недели, оказались безрезультатными.
Ранее о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на полях «двадцатки» сообщил источник «Ъ», близкий к Госдепартаменту. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков также допустил обсуждение вопроса о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на высшем уровне в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи 14 мая.