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03:32 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Черноморский фронт

Главы МИДов России и Китая в Сочи похвалили друг друга и отчитали США.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Сочи прошли переговоры глав МИДов России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Оба министра заявили о высочайшем, «исторически рекордном» уровне сотрудничества двух стран, а также обвинили США в санкционном давлении и генерировании кризисов. Заявления прозвучали накануне встречи главы российского МИДа с госсекретарем США Майком Помпео, которая пройдет в Сочи сегодня. Противостояние с Вашингтоном, говорят участники российско-китайских переговоров со стороны РФ, стимулирует сближение Москвы и Пекина. Как заверил президент России Владимир Путин, который принял китайского министра ближе к вечеру, отношения развиваются «успешно в самом прямом смысле этого слова».

Сергей Лавров и Ван И встречались в корпусе «Империал» санатория «Русь» управления делами президента РФ. Уже во вторник здесь же российский министр второй раз за последние две недели будет беседовать с госсекретарем США Майком Помпео.

В российской делегации говорят: переговоры с Ван И, чья страна ведет с США то ли пока еще ожесточенный торговый спор, то ли уже полномасштабную торговую войну, никто специально не планировал таким образом, чтобы они предшествовали российско-американской встрече.

«Это совпадение, хотя, надо признать, весьма символичное», — сказал «Ъ» высокопоставленный российский дипломат.

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Тем не менее встреча Сергея Лаврова и Ван И выглядела артподготовкой перед приездом госсекретаря США.

Два собеседника «Ъ», присутствовавшие на встрече российского и китайского министров за закрытыми дверями, рассказали, что гости из Китая довольно жестко прошлись по США в контексте последних решений Вашингтона по повышению пошлин на китайские товары.

«Я такого раздражения никогда раньше не видел», — отметил один из источников «Ъ». Другой переговорщик сказал, что ничего удивительного в этом нет: «На такое давление (Вашингтона.— “Ъ”) иначе реагировать трудно».

Впрочем, обычно весьма сдержанный в оценках Ван И, в отличие от привыкшего критиковать США Сергея Лаврова, на этот раз и на публике не стал скрывать недовольства по поводу политики Вашингтона.

Сегодня клевета и очернение являются одним из методов провокации. Может оказаться, что, сто раз прозвучав, такие клевета и ложь могут восприниматься как факт. Это не годится. Чем крупнее государство, тем больше у него ответственности, однако, к сожалению, сейчас чем крупнее государство, тем своевольнее оно себя ведет.
министр иностранных дел Китая
Ван И
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Сергей Лавров сообщил, что во время встречи он и его коллега «выразили неприятие попыток разрушить сформированную по итогам Второй мировой войны архитектуру международной безопасности, подорвать стратегическую стабильность, а также подменить некими правилами нормы международного права, включая Устав ООН». «Мы также не приемлем попыток действовать в торговых вопросах в обход норм Всемирной торговой организации», — поддержал Ван И российский министр.

Сергей Лавров охарактеризовал роль Вашингтона в международной политике как деструктивную, комментируя обострение вокруг Ирана.

Недавно Тегеран объявил об отказе в полном объеме выполнять обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Это стало ответом на односторонний выход из СВПД США, которые восстановили полномасштабные экстерриториальные санкции в отношении Ирана и активно добиваются того же от ЕС и всех остальных, а не так давно объявили о направлении в Персидский залив ударной группы ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн».


Министр отметил, что СВПД, одобренный резолюцией Совбеза ООН, гарантировал беспрепятственный доступ иранской нефти на мировые рынки, чего на деле не случилось. Тегеран, подчеркнул он, имеет право приостановить соблюдение своих обязательств, которые к тому же являются добровольными, если другие участники договоренностей не выполняют свои обязательства.

Господин Лавров добавил, что 14 мая, на встрече с Майком Помпео, он постарается «прояснить, как американцы планируют выходить из кризиса, созданного их односторонними решениями».

«Рассчитываю на откровенный разговор с моим коллегой», — сказал глава МИД РФ.

Среди других тем, которые анонсированы как ключевые на российско-американских переговорах, — ситуация в Венесуэле и на Украине. И ни по одной из них у России и США точек соприкосновения сейчас нет.

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Москва жестко против любого внешнего, тем более вооруженного, вмешательства во внутривенесуэльский кризис и не верит, что на украинском направлении в ближайшем будущем возможен прогресс в части выполнения минских соглашений. Единственным и, судя по всему, максимально возможным прорывом может стать согласование встречи президентов РФ и США в Осаке на июньском саммите «двадцатки».

Но и здесь, судя по всему, прогнозировать следует осторожно, хотя источники «Ъ» в Вашингтоне и собеседники в МИД РФ и говорят о том, что американская сторона такую встречу запросила и Москва вроде бы не против.

Что гарантированно произойдет, так это визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, запланированный на начало июня. Об этой поездке господа Лавров и Ван И говорили как о возможности вывести отношения двух стран на еще более высокий уровень. Хотя, судя по заявлениям двух министров, куда уж выше. Как отметил Сергей Лавров, к 70-летнему юбилею установления дипломатических отношений, который отмечается в этом году, «две страны вышли на исторически рекордный уровень сотрудничества во всех областях»:

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Зафиксирован рекордный товарооборот — $108 млрд. За первый квартал этого года он увеличился еще на 4%. Прорабатываются инвестиционные проекты на $120 млрд.

О рекордах говорил и Ван И: «Мы вышли на беспрецедентно высокий уровень отношений. Отношения выдержали проверку историей. Они не нацелены против третьей страны». А вот «односторонность, деспотизм и гегемонизм», заключил он, снова имея в виду США, не пользуются поддержкой и не имеют перспективы. В краткосрочной перспективе, продолжил мысль китайский министр, санкции могут сработать, но обязательно «будут прикованы к позорному столбу».

Высокопоставленный собеседник «Ъ» в российской делегации выразил удовлетворение переговорами, отметив, что конфликты России и Китая с США «подталкивают две страны ближе друг к другу, чтобы вместе противостоять этому курсу». С этим дипломаты и отбыли в резиденцию Бочаров Ручей, чтобы продолжить переговоры. Уже с президентом Владимиром Путиным.

Владимир Соловьев, Сочи

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