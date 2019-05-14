В ЕС нет консенсуса по российским паспортам в Донбассе, сообщил источник

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
В понедельник на переговорах глав МИД ЕС в Брюсселе обсуждалась тема упрощённой выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. Ряд министров в преддверие встречи высказались за введение адресных санкций.
«Этот вопрос обсуждался на совете по иностранным делам в рамках так называемой текущей международной повестки, то есть такой формат не предполагает решений. Это дискуссия, в ходе которой министры вольны поднимать интересующие их темы. Поэтому конкретного итога обсуждения и не предполагалось», — сказал источник в кулуарах встречи.
По его словам, «заявление о том, что ЕС вернётся к теме в ближайшие недели, вероятно, означает, что будут ещё обсуждения». «Некоторые страны, как мы слышали, поднимали вопрос конкретных мер, но были и страны, которые их сейчас не поддержали бы. Это означает, что дискуссии продолжатся, потому что для любых санкций нужно единогласие», — сказал собеседник агентства.
«Но только не надо называть это расколом, речь не об этом, это обычная ситуация обсуждений, когда есть разные предложения», — подчеркнул он.