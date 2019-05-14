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02:01 (мск), источник: РИА Новости

В ЕС нет консенсуса по российским паспортам в Донбассе, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Вопрос о возможных мерах реагирования на упрощённую выдачу паспортов РФ в Донбассе пока не нашёл единогласного решения среди стран ЕС, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

Источник: Reuters

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

В понедельник на переговорах глав МИД ЕС в Брюсселе обсуждалась тема упрощённой выдачи паспортов РФ жителям Донбасса. Ряд министров в преддверие встречи высказались за введение адресных санкций.

По итогам переговоров глава европейской дипломатии Федерика Могерини сообщила, что ЕС вернётся к вопросу в ближайшие недели.
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«Этот вопрос обсуждался на совете по иностранным делам в рамках так называемой текущей международной повестки, то есть такой формат не предполагает решений. Это дискуссия, в ходе которой министры вольны поднимать интересующие их темы. Поэтому конкретного итога обсуждения и не предполагалось», — сказал источник в кулуарах встречи.

По его словам, «заявление о том, что ЕС вернётся к теме в ближайшие недели, вероятно, означает, что будут ещё обсуждения». «Некоторые страны, как мы слышали, поднимали вопрос конкретных мер, но были и страны, которые их сейчас не поддержали бы. Это означает, что дискуссии продолжатся, потому что для любых санкций нужно единогласие», — сказал собеседник агентства.

«Но только не надо называть это расколом, речь не об этом, это обычная ситуация обсуждений, когда есть разные предложения», — подчеркнул он.

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