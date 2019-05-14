Путин и Эрдоган обсудили обстановку в идлибской зоне деэскалации

Стороны обменялись «мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии с акцентом на обстановку в идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий». Лидеры двух стран подчеркнули важность сотрудничества по «различным аспектам сирийского урегулирования».
«Условлено о продолжении интенсивных контактов», — говорится в сообщении Кремля.
Напомним, за понедельник, 6 мая, российская авиабаза Хмеймим в Сирии дважды подверглась обстрелу со стороны боевиков. За две недели, прошедших с последнего раунда переговоров в «астанинском формате», ситуация на севере страны резко обострилась. Сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.
Помимо атак на Хмеймим боевики пытались прорвать оборону проправительственных сил в районе городов Алеппо и Хама. Сообщалось и о возможной новой операции Турции на сирийской территории.