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05:35 (мск), источник: РИА Новости

В МИД предупредили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

ООН, 14 мая — РИА Новости. Размещение США ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению с разрешения самих неядерных европейских государств, сказал РИА Новости директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Источник: РИА Новости
К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в 21 веке на территории Европы идёт подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств.

Он также раскритиковал европейские страны за то, что позволяют Вашингтону подвергать их опасности.

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О каком укреплении режима ядерного нераспространения можно серьёзно в таком случае говорить, когда, казалось бы, «цивилизованные европейские страны» продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения?

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе завершилась двухнедельная встреча подготовительного комитета проведения обзорной конференции 2020 по Договору о нераспространении ядерного оружия. В ходе этой встречи российская делегация, по словам Ермакова, руководствовалась, «в первую очередь, задачами сохранения и обеспечения устойчивого функционирования ДНЯО, сбалансированного подхода к трём его ключевым составляющим — ядерное нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии».

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