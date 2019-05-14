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07:37 (мск), источник: ТАСС

Источник: вторая подлодка — носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2020 года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/ — По словам источника, боекомплект «Посейдонов» на подлодке «Хабаровск» составит шесть аппаратов.

Источник: Беспилотный подводный аппарат "Посейдон"

Второй штатный носитель подводных необитаемых аппаратов «Посейдон» — атомную подлодку «Хабаровск» — спустят на воду весной 2020 года, флоту субмарину планируется передать в 2022 году. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Второй штатный носитель “Посейдонов” — подлодку “Хабаровск” (проект 09851) — планируется спустить на воду весной 2020 года», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что передать «Хабаровск» ВМФ после завершения всех испытаний планируется в 2022 году.

«Боекомплект “Посейдонов” на “Хабаровске” составит шесть аппаратов», — отметил источник.

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ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Подлодка «Хабаровск» была заложена в июле 2014 года. Субмарина, как и первый носитель подводных необитаемых аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка «Белгород» (проект 09852) — была разработана в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург). О технических данных лодки на сегодняшний день ничего неизвестно. Подлодка «Белгород» была спущена на воду на «Севмаше» (Северодвинск) 23 апреля. Ее планируется передать флоту в конце следующего года.

Создаваемые в РФ аппараты «Посейдон» имеют атомную энергетическую установку и способны идти на глубине более 1 км на неограниченную дальность. Подводные беспилотники могут вооружаться ядерной боевой частью.

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