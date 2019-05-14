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13:13 (мск), источник: Ведомости

Совету Федерации рекомендовали лишить Арашукова мандата сенатора

Он не представил декларацию о доходах.

Источник: Евгений Разумный/Ведомости

Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами рекомендовала лишить мандата Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации заказных убийств и участии в преступном сообществе. Об этом заявил на заседании комиссии ее руководитель, вице-спикер верхней палаты парламента Юрий Воробьев, передает «РИА Новости». Окончательное решение должен принять Совет Федерации на заседании 22 мая.

По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сенатор должен подавать декларацию до 1 апреля каждого года. 4 апреля РБК со ссылкой на три источника написал, что Арашуков не подал к этой дате декларацию о доходах за 2018 г. Эту информацию в том же месяце подтвердил Воробьев, отметив, что жена сенатора декларацию подала. Адвокат Арашукова Анна Ставицкая утверждала, что сенатор подал декларацию: «Сначала Арашуков направил запрос в Совет Федерации, чтобы получить справку о доходах, но ответа не получил. После этого мы передали ему бланк для заполнения сведения о доходах. Он направил его через администрацию СИЗО в конце марта».

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Как заявил 14 мая Воробьев, у Арашукова была возможность подать декларацию в срок, даже находясь в СИЗО. Кроме того, регион давно хотел отозвать Арашукова из-за большого числа жалоб на сенатора, подчеркнул руководитель комиссии.

Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в конце января этого года на заседании Совета Федерации. В марте суд временно отстранил его от должности. Сенатора обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля (ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 33, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 309 Уголовного кодекса). Следствие утверждает, что он входил в преступное сообщество, организованное его отцом — советником гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Раулем Арашуковым. Последнего обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК). Они вину не признают.

В апреле в рамках дела Арашуковых арестовали еще трех человек: бывшего первого заместителя руководителя Следственного комитета (СКР) по Карачаево-Черкесии (КЧР) Казбека Булатова, начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова и старшего следователя по особо важным делам СУ СКР по республике Андрея Филиппова.

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Сенатора с Кавказа задержали на заседании. Его обвиняют в убийствах и призывах к свержению власти.

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13 февраля© Ньюстюб
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