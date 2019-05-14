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13:26 (мск), источник: РИА Новости

Жителей осажденного Севастополя могут приравнять к ветеранам ВОВ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, восстанавливающий статус ветерана Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя и распространяющий на них меры соцподдержки для блокадников, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

«Граждане, проживавшие в городе Севастополе с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года, независимо от возраста, пережили весь ужас кровавой войны, пройдя через особо жестокие действия фашистских агрессоров. На долю жителей осажденного Севастополя выпали тяжелые лишения и испытания. Независимо от возраста, каждый из жителей осажденного Севастополя внес свой вклад в Великую Победу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Соответствующие изменения предлагается внесли в закон «О ветеранах». Законопроект дополняет список лиц, относящихся к ветеранам Великой Отечественной войны, проживавшими на территории города Севастополя в период с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года («Жители осажденного Севастополя»).

Кроме того, предлагается распространить меры соцподдержки, которые действующим законодательством присвоены жителям блокадного Ленинграда, на лиц, проживавших в осажденном Севастополе.

«Реализация закона позволит отдать должное уважение жителям осажденного Севастополя, обеспечить их социальную защиту, а также условия для деятельности общественных ветеранских организаций», — говорится в пояснительной записке.

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