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13:52 (мск), источник: РИА Новости

Медведев раскритиковал чиновников за ситуацию с поручениями Путина

ГОРКИ, 14 мая — РИА Новости. По исполнению ряда поручений президента РФ сложилась не самая благоприятная ситуация, отмечается разгильдяйство и перенос сроков, в связи с чем необходимо сделать выводы для государственного аппарата и в отношении конкретных лиц, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по исполнению поручений главы государства.

Источник: РИА Новости

Открывая совещание, глава правительства отметил, что необходимо провести разбор полетов по отдельным поручениям президента, некоторые из которых были сделаны еще несколько лет назад.

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«Скажем прямо, по ряду позиций ситуация далеко не самая благополучная. Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем под разными предлогами. Иногда это действительно что-то вполне серьезное и объективное, а иногда просто не успевают, из-за разгильдяйства по несколько раз переносят», — заявил Медведев.

В связи с этим он предложил обсудить проблемные моменты в исполнении данных поручений и дисциплины.

«Вообще такого, в принципе, не должно быть. Вот ровно поэтому я бы хотел на базе нескольких показательных примеров пройти по проблематике исполнительской дисциплины с тем, чтобы сделать выводы — общие выводы для государственного аппарата, ну и, конечно, конкретные в отношении лиц, причастных к неисполнению поручений», — подчеркнул он.

По словам Медведева, «вопрос вполне системный, с учетом того, что мы в значительной мере работаем, решая государственные задачи, занимаясь, например, такими важными вопросами, как национальные проекты по системе поручений».

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