Медведев раскритиковал чиновников за ситуацию с поручениями Путина

Открывая совещание, глава правительства отметил, что необходимо провести разбор полетов по отдельным поручениям президента, некоторые из которых были сделаны еще несколько лет назад.
«Скажем прямо, по ряду позиций ситуация далеко не самая благополучная. Многие поручения вовремя не исполняются, сроки постоянно корректируются, причем под разными предлогами. Иногда это действительно что-то вполне серьезное и объективное, а иногда просто не успевают, из-за разгильдяйства по несколько раз переносят», — заявил Медведев.
В связи с этим он предложил обсудить проблемные моменты в исполнении данных поручений и дисциплины.
«Вообще такого, в принципе, не должно быть. Вот ровно поэтому я бы хотел на базе нескольких показательных примеров пройти по проблематике исполнительской дисциплины с тем, чтобы сделать выводы — общие выводы для государственного аппарата, ну и, конечно, конкретные в отношении лиц, причастных к неисполнению поручений», — подчеркнул он.
По словам Медведева, «вопрос вполне системный, с учетом того, что мы в значительной мере работаем, решая государственные задачи, занимаясь, например, такими важными вопросами, как национальные проекты по системе поручений».