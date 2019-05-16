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12:58 (мск), источник: BBC News Русская служба

США внесли Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности

Министерство торговли США решило внести китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в черный список за «деятельность, противоречащую национальной безопасности США».

Источник: Reuters

Вместе с Huawei в черный список попадут еще 70 связанных с ней компаний. Американским производителям, которые продают Huawei какое-либо оборудование, потребуется специальная лицензия американских властей.

«Этот шаг помешает компаниям, принадлежащим иностранцам, использовать американские технологии для подрыва национальной безопасности США», — говорится в заявлении министра торговли Уилбура Росси.

Американские власти обвиняют Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать осуществлению правосудия в ходе расследования этих нарушений в США.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты американской информационно-коммуникационной инфраструктуры от иностранных угроз.

При этом в указе никакие конкретные компании не упоминаются.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и другой китайской компанией — ZTE.

Указ Трампа был подписан в тот момент, когда Вашингтон и Пекин продолжают переговоры в попытке прекратить торговую войну между двумя странами.

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Вашингтон считает, что технологии Huawei могут быть использованы спецслужбами Китая. Сама Huawei последовательно отрицает подобные обвинения.

Ранее США заявили, что будут препятствовать использованию оборудования Huawei при создании сетей нового поколения 5G как в США, так и в других странах.

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