13:23 (мск), источник: Коммерсантъ
Сторонники Дональда Трампа начинают контррасследование
Минюст США хочет удостовериться, что дело в отношении президента было законным.
Администрация США объявила о начале нового «российского расследования». Глава Министерства юстиции Уильям Барр поручил федеральному прокурору штата Коннектикут Джону Дарему разобраться, почему было начато расследование о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию 2016 года. Главной задачей нового следствия станет попытка установить, был ли сбор информации о контактах команды Трампа с Кремлем «законным и обоснованным». Демократы в Конгрессе заявили, что инициатива Генпрокурора могла стать ответом на заявление 915 бывших сотрудников федеральной прокуратуры США, официально объявивших о необходимости привлечь президента к уголовной ответственности.
Новое расследование причин «российского дела» станет уже третьим по счету, инициированным руководством американского Минюста. Генеральный инспектор ведомства проверяет, как именно ФБР получило санкцию суда на прослушивание переговоров некоторых сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа. Ранее проверкой нескольких эпизодов следствия по поручению главы Минюста занимался федеральный прокурор штата Юта.
В начале недели сразу несколько американских СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что глава Министерства юстиции Уильям Барр поручил федеральному прокурору штата Коннектикут Джону Дарему проверить, почему именно было начато расследование о российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года, и установить, была ли слежка, которую вели спецслужбы за сотрудниками предвыборного штаба Трампа «законной и обоснованной». Выступая на слушаниях в Конгрессе, посвященных итогам доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, глава Минюста Уильям Барр заявил, что его беспокоит вероятность того, что за сотрудниками штаба будущего президента велась «незаконная слежка».
Я не утверждаю, что можно говорить о шпионаже, но я просто хочу убедиться, что в этом деле не было никаких злоупотреблений со стороны разведки или правоохранительных органов, — пояснил господин Барр.
Он уточнил, что не исключает проверку деятельности не только ФБР, но «всех разведслужб в целом».
Президент Дональд Трамп сообщил, что не поручал главе Минюста начать новое следствие, но уточнил, что считает эту инициативу «прекрасной». «Я
В последние месяцы Дональд Трамп постоянно критиковал в Twitter выводы, изложенные в докладе спецпрокурора Мюллера, называя проведенное им расследование «совместным заговором демократов и ФБР» и призывал «начать расследование в отношении расследователей».
В Министерстве юстиции США пока не стали уточнять, какие именно эпизоды «незаконной слежки» будет расследовать федеральный прокурор Джон Дарем. Как предполагают эксперты, речь может идти о санкции суда, полученной ФБР на прослушивание переговоров бывшего советника избирательного штаба Картера Пейджа, и использовании тайных агентов во время расследования в отношении бывшего советника штаба по международным делам Джорджа Попадопулоса.
Влиятельные республиканцы в Конгрессе США публично поддержали новую инициативу генпрокурора. «Я полностью поддерживаю его желание разобраться, были ли во время расследования совершены преступления и был ли нарушен закон», — заявил глава сенатского комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон.
На прошлой неделе издание Medium опубликовало открытое письмо бывших сотрудников федеральных прокуратур США, заявивших: сведения, собранные спецпрокурором, свидетельствуют о том, что Дональд Трамп совершил уголовное преступление.
«Каждый из нас уверен, что действия президента Трампа, описанные в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера… должны были привести к многочисленным уголовным обвинениям по статье о воспрепятствовании правосудию», — говорится в открытом письме.
В настоящее время это обращение подписали 915 бывших сотрудников федеральной прокуратуры США.
Кирилл Белянинов, Вашингтон