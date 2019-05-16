Песков назвал действия полиции в Екатеринбурге реакцией на провокацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников силовых структур на протестной акции против строительства храма в Екатеринбурге стали реакцией на провокацию.
На вопрос, насколько был оправдан силовой сценарий в Екатеринбурге, Песков сказал: «Сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокации».
«В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию, различных проявлений непозволительного поведения», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, добавив, что это «вызвало соответствующие действия силовых ведомств».
Вместе с тем, по его словам, в Екатеринбурге «идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести». «Будем надеяться, что этот диалог продолжится, и в ходе него будут даны все необходимые разъяснения», — заключил Песков.
Других зданий рядом не будет
Он добавил, что информация о том, что планирующееся строительство храма Святой Великомученицы Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга является частью плана по застройке сквера, не соответствует действительности.
«Очень много ложной информации появляется. Я связывался с планируемым застройщиком. Информация о том, что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены еще другие здания и центры, не соответствует действительности», — сказал Песков журналистам.
Также нужно четко знать, что речь идет о работах по благоустройству этой парковой зоны. Это тоже нужно учитывать, (тем, у кого есть) опасения, что перестанет существовать этот парк.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента
Ранее издание The Bell со ссылкой на материалы общественных слушаний писало, что проект строительства храма, против которого выступают жители Екатеринбурга, предполагает не только его возведение, но и строительство по соседству коммерческой и жилой недвижимости.
Акции протеста
Решение построить собор Святой Великомученицы Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер, было принято в сентябре 2018 года. Часть жителей города высказывались против этого. Инициативная группа подавала в избирком заявку на проведение референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
13 мая в сквере появился забор, ограждающий место будущей стройки. В этот же день жители Екатеринбурга собрались на первую акцию протеста, которая началась вечером и длилась до утра.
14 мая в сквере на Октябрьской площади прошла вторая несанкционированная акция против строительства храма. На месте дежурили сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОНа. 26 человек были задержаны, трех пострадавших госпитализировали.
Акция протеста состоялась и в среду 15 мая, на ней также прошли задержания.