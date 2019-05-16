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16:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Европейцы поддерживают ЕС и боятся за его будущее

Больше половины жителей Евросоюза считают вероятным его распад в ближайшие 20 лет.

Источник: Reuters

Две трети европейцев поддерживают ЕС — это самый высокий уровень с 1983 года — при этом больше половины жителей европейских стран опасается за его судьбу. По данным Европейского совета по международным отношениям, больше всего тех, кто считает распад ЕС через 10−20 лет вероятным, в Словакии (66%), меньше всего опасаются за судьбу ЕС испанцы (40%) и датчане (42%). 92% опрошенных считают, что распад Евросоюза был бы им невыгоден.

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) в четверг, 16 мая, то есть за неделю до начала выборов в Европарламент, опубликовал данные опроса, из которого следует, что многие жители европейских стран опасаются за судьбу Евросоюза. Опрос был проведен британской исследовательской фирмой YouGov по заказу ECFR, в нем приняли участие жители 14 стран—членов ЕС, на которые приходится 80% его населения, среди них — Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Польша. В Великобритании, которая формально еще остается членом ЕС, опрос не проводился.

Поддержка ЕС находится на одном из самых высоких со времени его создания уровне — по данным Eurobarometer, Евросоюз поддерживают две трети европейцев.

Однако более половины опрошенных опасаются, что ЕС может развалиться через 10−20 лет. Больше всего тех, кто считает, что вероятность распада ЕС в такие сроки весьма или довольно высока, в Словакии — 66%, так считают по 58% опрошенных французов, итальянцев, поляков и румын, 57% греков, 56% чехов, 53% венгров, 52% голландцев, 51% немцев и 50% австрийцев. Наиболее оптимистичны в отношении перспектив ЕС испанцы — здесь так считают лишь 40% опрошенных, а также датчане (42%) и шведы (44%).

92% опрошенных считают, что им был бы невыгоден распад ЕС. Среди причин этого называли возможные сложности с торговлей (этого опасается 38%), путешествиями (37%) и работой (35%), а также соображения безопасности и обороны (28%) и необходимость единого блока для противодействия супердержавам, таким как США и Китай (25%).

Также опрошенным задали вопрос о том, какие чувства они испытывают по поводу будущего: во Франции, Чехии и Словакии основной эмоцией оказался страх, в Германии, Испании, Швеции, Дании, Польше и Румынии — стресс, оптимистично настроены жители Италии, Греции и Венгрии.

«Осталось семь дней на то, чтобы разрешить парадокс в центре европейского проекта. Поддержка членства в ЕС находится на самом высоком уровне с 1983 года — и тем не менее большинство избирателей опасается, что ЕС может развалиться. Задача проевропейских партий — использовать это опасение распада, чтобы мобилизовать молчаливое большинство, и обеспечить, чтобы 26 мая свое слово сказали не только антисистемные партии», — прокомментировал опрос один из его авторов и директор-основатель ECFR Марк Леонард.

Яна Рождественская

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