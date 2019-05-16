Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

«Если это мнение действительно местных жителей, а не записных активистов, которые откуда-то приехали попиариться, то надо обязательно его учитывать», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что храм должен объединять людей, а не разъединять. Кроме того, по словам российского лидера, необходимо провести опрос, результаты которого бы продемонстрировали мнение большинства.
«Нужно не перетягивать канат, а сесть и договориться, власти города должны найти решение», — сказал Путин, отметив, что, если храм все-таки будет построен, застройщикам следует сделать сквер в другом месте.
Акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы в центре Екатеринбурга начались в понедельник, 13 мая, и продолжились на следующий день. Собор собираются возвести к 2023 году, когда будет праздноваться 300-летие Екатеринбурга. Из-за неодобрения местных жителей работы неоднократно переносились.