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16:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин отметил, что в ситуации в Екатеринбурге, где происходят массовые выступления против строительства храма на месте городского сквера, необходимо учитывать мнение местных жителей. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

«Если это мнение действительно местных жителей, а не записных активистов, которые откуда-то приехали попиариться, то надо обязательно его учитывать», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что храм должен объединять людей, а не разъединять. Кроме того, по словам российского лидера, необходимо провести опрос, результаты которого бы продемонстрировали мнение большинства.

«Нужно не перетягивать канат, а сесть и договориться, власти города должны найти решение», — сказал Путин, отметив, что, если храм все-таки будет построен, застройщикам следует сделать сквер в другом месте.

Акции протеста против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы в центре Екатеринбурга начались в понедельник, 13 мая, и продолжились на следующий день. Собор собираются возвести к 2023 году, когда будет праздноваться 300-летие Екатеринбурга. Из-за неодобрения местных жителей работы неоднократно переносились.

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