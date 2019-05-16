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20:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Сергей Лавров встретится с Яцеком Чапутовичем

Главы МИД РФ и Польши проведут первые с 2014 года переговоры.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», на полях встречи в Хельсинки министров иностранных дел стран-участниц Совета Европы впервые с 2014 года состоятся переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Польши. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его польского коллеги Яцека Чапутовича запланирована на пятницу. Учитывая, что в последние годы все действовавшие ранее двусторонние механизмы оказались фактически парализованы, эти переговоры могли бы дать старт перезагрузке в отношениях Москвы и Варшавы

Как подтвердил «Ъ» собеседник в МИД РФ, в Хельсинки запланирована встреча министров иностранных дел России и Польши Сергея Лаврова и Яцека Чапутовича. Переговоры пройдут на полях двухдневного заседания Комитета министров Совета Европы, которое открылось в четверг в столице Финляндии. Министры видятся не впервые: Яцек Чапутович занял свой пост в январе 2018 года и в беседе с «Ъ» упоминал, например, как сидел рядом с российским коллегой на прошлогоднем заседании Совбеза ООН по вопросу Северной Кореи.

Но с точки зрения дипломатического протокола это первые переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран с конца 2014 года.
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Тогда на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе состоялся (как это назвали в МИД РФ) «краткий контакт» между господином Лавровым и возглавлявшим польский МИД Гжегожем Схетыной. Со сменившим его Витольдом Ващиковским, который не отличался сдержанностью заявлений в адрес Москвы, встреча не состоялась — хотя польская сторона и предлагала провести ее, например, на полях Генассамблеи ООН в 2017 году (и перед этим в Москве трижды проходили консультации на уровне замминистров). На его фоне позиция господина Чапутовича выглядит несколько более уравновешенной. «Несмотря на все сложные проблемы, мы заинтересованы в диалоге, — заверял он в интервью корреспондента “Ъ”.— Мы заинтересованы и в возобновлении работы Группы по сложным вопросам, и в развитии экономического сотрудничества. Оно взаимовыгодно — конечно, в тех рамках, которые не охвачены санкциями. Думаю, тут многое можно сделать».

Повестка новой встречи министров не анонсировалась, и едва ли формат переговоров на полях многостороннего заседания позволяет сразу обсудить все запущенные проблемы.

Однако учитывая, что все последние годы политический диалог между Москвой и Варшавой был парализован, встреча может фактически дать импульс для разморозки двусторонних отношений.

Тем более, что, по данным «Ъ», на более низком уровне российские и польские дипломаты уже поднимали вопрос о поэтапном возобновлении работы двусторонних форматов. В марте генсек Совета Европы СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что в рамках этой организации может быть выработан механизм возвращения из России в Польшу обломков самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в 2010 году.

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«Мы ищем в польско-российских отношениях те сферы, в которых общее участие может служить восстановлению сотрудничества», — в марте же заверял господин Чапутович в ходе программного выступления в польском Сейме, напомнив об уже заключенном соглашении о разрешениях на транспортные перевозки и о начале переговоров о дипломатической недвижимости.

Впрочем, скорой и легкой перезагрузки диалога ожидать в любом случае не приходится. Напомним, ранее в МИД РФ отмечали, что по инициативе польской стороны в 2014—2015 году была заморожена работа всех основных механизмов двустороннего взаимодействия, включая Комитет по вопросам стратегии российско-польского сотрудничества, Российско-Польскую межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству, Форум регионов и Форум общественности. Варшава отменила и намеченный на 2015 год Годов России в Польши («перекрестный» Год Польши в России, соответственно, также был отменен). Москва в свою очередь, не отвечала на приглашение для замглавы МИД РФ приехать в Варшаву и затягивала с назначением сопредседателя с российской стороны для двусторонней Группы по сложным вопросам — основного механизма, позволявшего вывести за рамки политических переговоров болезненные вопросы совместной истории.

Кроме того, любые будущие переговоры не могут не учитывать непростой международный контекст: Польша занимает жесткую позицию в отношении России в связи с украинским кризисом.

Критическую реакцию Москвы ранее не раз вызывали и планы Варшавы по расширению американского военного присутствия в стране.

Так, на полях Мюнхенской конференции по безопасности Яцек Чапутович говорил: «США являются важным партнером в рамках НАТО, который обладает наибольшей военной силой, обеспечивает нам щит безопасности. Поэтому мы очень ценим присутствие американских войск в Польше, потому что это сила устрашения перед угрозами для нашей безопасности с востока». «Потенциальный агрессор, — объяснял министр, не называя, о какой стране идет речь, — подумает два раза перед тем, как нападет на государство, в котором размещены американские военнослужащие, поэтому мы хотим увеличения присутствия американцев в рамках НАТО».

Галина Дудина

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