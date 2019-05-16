20:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Сергей Лавров встретится с Яцеком Чапутовичем
Главы МИД РФ и Польши проведут первые с 2014 года переговоры.
Как стало известно «Ъ», на полях встречи в Хельсинки министров иностранных дел
Как подтвердил «Ъ» собеседник в МИД РФ, в Хельсинки запланирована встреча министров иностранных дел России и Польши Сергея Лаврова и Яцека Чапутовича. Переговоры пройдут на полях двухдневного заседания Комитета министров Совета Европы, которое открылось в четверг в столице Финляндии. Министры видятся не впервые: Яцек Чапутович занял свой пост в январе 2018 года и в беседе с «Ъ» упоминал, например, как сидел рядом с российским коллегой на прошлогоднем заседании Совбеза ООН по вопросу Северной Кореи.
Тогда на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе состоялся (как это назвали в МИД РФ) «краткий контакт» между господином Лавровым и возглавлявшим польский МИД Гжегожем Схетыной. Со сменившим его Витольдом Ващиковским, который не отличался сдержанностью заявлений в адрес Москвы, встреча не состоялась — хотя польская сторона и предлагала провести ее, например, на полях Генассамблеи ООН в 2017 году (и перед этим в Москве трижды проходили консультации на уровне замминистров). На его фоне позиция господина Чапутовича выглядит несколько более уравновешенной. «Несмотря на все сложные проблемы, мы заинтересованы в диалоге, — заверял он в интервью корреспондента “Ъ”.— Мы заинтересованы и в возобновлении работы Группы по сложным вопросам, и в развитии экономического сотрудничества. Оно взаимовыгодно — конечно, в тех рамках, которые не охвачены санкциями. Думаю, тут многое можно сделать».
Повестка новой встречи министров не анонсировалась, и едва ли формат переговоров на полях многостороннего заседания позволяет сразу обсудить все запущенные проблемы.
Тем более, что, по данным «Ъ», на более низком уровне российские и польские дипломаты уже поднимали вопрос о поэтапном возобновлении работы двусторонних форматов. В марте генсек Совета Европы СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что в рамках этой организации может быть выработан механизм возвращения из России в Польшу обломков самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в 2010 году.
«Мы ищем в
Впрочем, скорой и легкой перезагрузки диалога ожидать в любом случае не приходится. Напомним, ранее в МИД РФ отмечали, что по инициативе польской стороны в 2014—2015 году была заморожена работа всех основных механизмов двустороннего взаимодействия, включая Комитет по вопросам стратегии
Кроме того, любые будущие переговоры не могут не учитывать непростой международный контекст: Польша занимает жесткую позицию в отношении России в связи с украинским кризисом.
Так, на полях Мюнхенской конференции по безопасности Яцек Чапутович говорил: «США являются важным партнером в рамках НАТО, который обладает наибольшей военной силой, обеспечивает нам щит безопасности. Поэтому мы очень ценим присутствие американских войск в Польше, потому что это сила устрашения перед угрозами для нашей безопасности с востока». «Потенциальный агрессор, — объяснял министр, не называя, о какой стране идет речь, — подумает два раза перед тем, как нападет на государство, в котором размещены американские военнослужащие, поэтому мы хотим увеличения присутствия американцев в рамках НАТО».
Галина Дудина