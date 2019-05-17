США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

В санкционный список внесли чеченский отряд спецназа «Терек» и пять человек, в том числе командира отряда. Речь идет о Абузайде Висмурадове, Геннадии Карлове, Сергее Коссиеве, Руслане Геремееве и Елене Трикуля.
«Казначейство продолжает вносить в санкционный список лиц, причастных к задержанию, издевательствам и смерти Сергея Магнитского», — следует из заявления. Там также сообщили, что Минфин намерен привлечь к ответственности виновных «в зверских действиях на территории России, включая убийство Бориса Немцова и повсеместное насилие над ЛГБТ-сообществом в Чечне».
В 2012 году власти США приняли так называемый «закон Магнитского», который предполагал санкции против россиян, причастных к смерти российского юриста. В 2016 году в список разрешили вносить имена людей, которых обвиняют в нарушении прав человека. Аналогичные законы приняли в Литве, Латвии, Эстонии, Канаде и Британии.
Сергей Магнитский — юрист британского фонда Hermitage Capital. В 2008 году российская прокуратура обвинила его в том, что он создал для фонда схемы, которые позволяли не платить налоги. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что Магнитский раскрыл случаи коррупции, в которой были замешаны российские чиновники. В ноябре 2009 года юрист умер в СИЗО «Матросская тишина».
Администрация изолятора тогда говорила, что юрист умер от сердечного приступа. Родственники просили суд провести повторную экспертизу, но им отказали. Кроме того, Следственный комитет отказался проверять управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве после смерти Магнитского.