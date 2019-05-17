04:39 (мск), источник: РИА Новости
Россия ответит на новые санкции США
ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Введение санкций в посольстве охарактеризовали как «попытку односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву». Подобные меры не приняты в цивилизованном общении стран, напомнили дипломаты.
«Данные шаги вызовут ответные меры. Отвечая подобным образом, мы всегда подчеркивали, что это не наш выбор. Мы стремимся сотрудничать с США в долгосрочной перспективе. Мы готовы к этому, и мы считаем, что это правильный вариант», — говорится в заявлении.
Как отметили в дипмиссии, новые санкции противоречат позитивному настрою между двумя странами, сложившемуся после встречи в Сочи госсекретаря США Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.
В посольстве также заявили, что американские санкции против спецотряда «Терек» препятствуют сотрудничеству в борьбе с терроризмом либо указывают на боязнь Вашингтона относительно того, что это подразделение может быть задействовано в Арктике.
Ранее Минфин США внес в санкционный список пять россиян — Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева, Елену Трикуля и командира спецотряда «Терек» Абузайда Висмурадова. Кроме того, под санкции попал сам отряд.
Руслан Геремеев — бывший командир батальона, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называли заказчиком его убийства. Коссиев — бывший начальник исправительной колонии № 7 в Карелии, осужденный на 2,5 года колонии за злоупотребление и превышение полномочий в учреждении. По данным СМИ, Геннадий Карлов работал в Следственном комитете при МВД и имел отношение к «делу Магнитского». Елена Трикуля работала следователем Следственного комитета.
США в декабре 2012 года приняли акт Магнитского о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по которому не должны ограничиваться гражданами России, а применяться ко всем странам, где нарушаются права человека.