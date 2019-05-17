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07:20 (мск), источник: Ведомости

Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

Президент США Дональд Трамп с 17 мая отменил льготный режим торговли с Турцией, исключив страну из списка развивающихся, сообщила пресс-служба Белого дома.

Это решение было принято с учетом уровня экономического развития Турции, отмечается в сообщении. Президент уведомил Конгресс США и Турцию о своем решении 4 марта.

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В то же время Трамп вдвое снизил пошлины на импорт стали из Турции — до 25%. Они были повышены до 50% в августе прошлого года. В 2018 году импорт стали в США упал на 12% по сравнению с предыдущим годом, из Турции — на 48%, отмечает Белый дом. В связи с этими улучшениями президент посчитал целесообразным отменить повышенные тарифы для Турции.

В начале марта власти США заявляли, что Индия и Турция могут быть выведены из-под действия американской программы Общей системы преференций для развивающихся стран. Она предусматривает беспошлинный ввоз некоторых товаров в США.

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