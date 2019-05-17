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11:04 (мск), источник: Ведомости

Зеленский планирует распустить Bеpховную раду

Сейчас в украинском парламенте большинство представлено сторонниками Порошенко.

Источник: Reuters

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский собирается распустить Верховную раду. Об этом в эфире программы «Право на власть» на украинском телеканале 1+1 заявил его советник Дмитрий Разумков: «Зеленский готов помочь Раде напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше». Советник пояснил, что одной из предпосылок для роспуска является отсутствие в Раде коалиции.

В свою очередь фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции в Верховной Раде, тем самым заблокировав возможность досрочного роспуска парламента, сообщает издание Страна.ua.

Закончилось заседание фракции, решение было принято единогласно. Глава фракции Бурбак должен сделать заявление с трибуны и после этого мы будем иметь все юридические основания для выхода из коалиции и дальше по процедуре.
Игорь Лапин
член «Народного фронта»

Согласно законодательству Украины роспуск Рады можно инициировать в трех случаях: при отсутствии коалиции в парламенте, если Рада не проводила заседаний в течение месяца или не может сформировать правительство. Согласно конституции страны подписать указ о роспуске может только президент. В четверг, 16 мая агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник сообщило, что в ближайшее время в Верховной Раде могут объявить об отсутствии правящей коалиции и тем самым создать «предохранитель» от роспуска Рады.

После объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В противном случае президент сможет объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы.
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Депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Третьяков в программе «Право на власть» заявил, что в Раде сейчас нет коалиции. «226 голосов… то, что положено по конституции.. коалиции нет и это объективная правда», — сказал он.

«В чем я вижу плюс для страны в роспуске парламента? Потому что тогда премьер-министр и новая коалиция с сентября месяца начнет работать. Это значит, что мы входим в бюджетный процесс своевременно как страна, дальше будет работать правительство и будет принят бюджет. Если проходят срочные выборы, то мы входим, наверное, только в январе в коалицию, и в новое правительство, и в бюджетный процесс. А значит страна будет жить без бюджета», — сказал Третьяков.

По итогам парламентских выборов в ноябре 2014 г. в Верховной Раде была сформирована коалиция «Европейская Украина». В ее состав вошли фракции «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь». Правящее большинство состояло из 302 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. В сентябре 2015 г. из коалиции вышла «Радикальная партия». В феврале 2018 г. коалицию покинули еще две фракции «Батькивщина» и «Самопомощь», в ее составе остались только депутаты «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта».

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Юридически правящее большинство в Верховной Раде продолжает существовать, так как договор о коалиции не был расторгнут, однако де-факто большинства нет, потому что оставшиеся фракции не имеют минимума в 226 голосов.

Спустя почти месяц после второго тура выборов президента Украины, 16 мая Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского. Церемония состоится 20 мая, хотя сам Зеленский просил провести ее 19 мая. Ранее Зеленский обвинил депутатов в том, что они сознательно затягивали сроки приведения его к присяге, чтобы лишить его возможности добиться досрочных выборов в законодательно установленные сроки — до 27 мая. Еще до второго тура президентских выборов Зеленский в интервью «РБК-Украина» говорил, что боится не успеть осуществить роспуск Рады. «Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент…» — утверждал он (цитата по ТАСС).

Зеленский выиграл выборы президента на Украине по итогам второго тура 21 апреля. За него было отдано 73,22% голосов, его соперник — действующий президент страны Петр Порошенко получил 24,45% голосов.

Ирина Чевтаева

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