Фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции в Верховной раде

Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и про инициативу формирования новой коалиции с новой повесткой дня.
Максим Бурбакглава фракции
По данным украинских СМИ, из-за низких рейтингов и неопределенности с форматом участия в выборах досрочное голосование невыгодно «Народному фронту».
Спикер Верховной рады Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции, у депутатов есть 30 дней на формирование нового парламентского большинства.
Если это не произойдет в течение месяца, у президента появляется право досрочно прекратить полномочия парламента. При этом роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до плановых выборов.
Очередные выборы в Верховную раду пройдут на Украине в октябре. Ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский не исключил, что инициирует роспуск парламента после того, как станет главой государства.
Парубий в свою очередь заверил, что оснований для роспуска нет.