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10:40 (мск), источник: РИА Новости

Фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции в Верховной раде

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Фракция «Народный фронт» вышла из состава коалиции в Верховной раде, заблокировав возможность досрочно распустить парламент.

Источник: Reuters
Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и про инициативу формирования новой коалиции с новой повесткой дня.
Максим Бурбак
глава фракции

По данным украинских СМИ, из-за низких рейтингов и неопределенности с форматом участия в выборах досрочное голосование невыгодно «Народному фронту».

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Спикер Верховной рады Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции, у депутатов есть 30 дней на формирование нового парламентского большинства.

Если это не произойдет в течение месяца, у президента появляется право досрочно прекратить полномочия парламента. При этом роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до плановых выборов.

Очередные выборы в Верховную раду пройдут на Украине в октябре. Ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский не исключил, что инициирует роспуск парламента после того, как станет главой государства.

Парубий в свою очередь заверил, что оснований для роспуска нет.

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