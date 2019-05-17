Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
По умершему другу грустят четыре года
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор»
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
Арашуковы пожаловались на жизнь в СИЗО У сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова накопилось немало претензий к московскому СИЗО
5 знаменитостей, которые пережили ампутацию
Страдавшая от ожирения пара похудела на 120 килограммов
Ивлеева осталась недовольна своей актерской игрой в сериале
Гомес, Боня, Воробьев: как прошло открытие Каннского фестиваля
Как взрывается бетон: зрелищное видео
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Страна, поставившая 0 лучшему хиту за всю историю «Евровидения»
Продукт, который нельзя есть родным онкобольных
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
Названы лучшие автомобили года в России
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Фоторепортажи
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
10Скончалась Элина Быстрицкая
11:31 (мск), источник: ТАСС

В Росгвардии прокомментировали санкции США против спецподразделения «Терек»

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/ — Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин отметил, что американские санкции не скажутся на боеспособности отряда.

Санкции, наложенные США на чеченское спецподразделение Росгвардии «Терек», никак не скажутся на его боеспособности и деятельности Росгвардии в целом. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Санкции США против чеченского подразделения специального назначения “Терек” никоим образом не скажутся на эффективности деятельности его личного состава, высоком авторитете подразделения среди сотрудников силовых структур и правоохранительных органов, а также среди граждан. Также не скажутся [санкции] на деятельности Росгвардии в целом», — сказал Грибакин.

По его словам, решение о санкциях не способствует укреплению международного сотрудничества в вопросах борьбы с современными вызовами и угрозами, особенно в вопросах противодействия международному терроризму. Грибакин также подчеркнул, что руководство Росгвардии открыто к сотрудничеству и практическому взаимодействию со всеми странами, но не всегда осуществляется полноценная обратная связь.

В то время, когда сотрудничество должно крепнуть и расширяться, некоторые отдельные зарубежные политики, можно даже сказать политиканы, принимают громкие решения ради сиюминутной выгоды, не задумываясь о практической эффективности санкций, которая на практике равна нулю.
Валерий Грибакин
официальный представитель Росгвардии

По его словам, на уровне международных межведомственных отношений ситуация обстоит иначе, рабочие контакты поддерживаются и в меру возможностей развиваются.

Ранее Минфин США внес на основании так называемого акта Магнитского в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования «Терек» и пятерых россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Помимо него, под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.

Читайте также

Справка
«Санкции из ада»: что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

Новые ограничения ударят по энергетике, госдолгу и рублю.

 Его отца расстреляли, а вскоре после этого мать была отправлена в исправительно-трудовой лагерь
"Выдержать два часа этого безобразия невозможно"
«Народный фронт» заблокировал возможность роспуска Рады
Назван номер, под которым Лазарев выступит в финале Евровидения
Подсчитаны траты бойцов засекреченного российского спецназа
Игрок сборной России: Формат ЧМ по хоккею — ужас
Назван фактор, увеличивающий риск появления рака
В Москве прощаются с Сергеем Доренко (видеотрансляция)
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Фавориты одержали победы. Четвертьфиналисты ЧМХ почти определены Четыре матча группового турнира чемпионата мира по хоккею прошли в четверг на аренах в Братиславе и Кошице. Фавориты турнира одержали победы над командами ниже рангом
Hi-Tech
OnePlus 7 Pro: так ли он хорош, как кажется? Журналисты хором говорят, что нет.
Кино
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе» Компания Group-IB проверяет результаты соревнования в шестом сезоне телешоу
Авто
Kia Sportage или Nissan Qashqai — какой кроссовер лучше? Два модных и популярных кроссовера заполонили российские дороги. Но какой из них выбрать?
Недвижимость
Электронная подпись оставила мужчину без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Дети
2-летнюю девочку оставили в детской поликлинике в Москве Ребенок не разговаривает
Леди
Переодень звезду: 57-летняя Гвердцители в платье Мартиши Адамс Разбираем последний выход певицы и примеряем на нее два не свойственных ей образа
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь