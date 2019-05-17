Зеленский еще может найти основания для роспуска Рады, считает эксперт

Ранее фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции в Раде, заблокировав возможность распустить парламент досрочно.
Я думаю, что «Народный фронт» решил опередить президента Украины, у которого могло появиться право распустить парламент, и сделал шаг на упреждение, чтобы не быть уличенными в отсутствии коалиции и отсутствии конституционных оснований для пребывания у власти.
Елена Дяченкоукраинский политолог
По ее словам, таким образом фракция попыталась сохранить лицо и сделать вид, что коалиция все-таки существовала. «Согласно конституции, (после распада коалиции в Раде — ред.) у парламента есть 30 дней на формирование новой коалиции… Сможет ли этот парламент сформировать новую коалицию за ближайших 30 дней, пока в этом есть сомнения. Мой скромный прогноз заключается в том, что здесь возможна коалиция либо в пользу Владимира Зеленского, либо невозможна другая коалиция в текущем составе парламента», — добавила Дяченко.
По ее мнению, распад коалиции в интересах Зеленского, так как досрочные парламентские выборы входят в его планы. Дяченко отмечает, у Зеленского «еще могут появиться конституционные основания для роспуска» Рады.
По конституции, после объявления о прекращении существования действующей коалиции у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства. Если в течение месяца в Верховной раде не сформирована коалиция, у президента Украины появляется право досрочно прекратить полномочия парламента. При этом роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до плановых выборов.
По данным украинских СМИ, из-за низких рейтингов и неопределенности с форматом участия в выборах досрочное голосование невыгодно партии «Народный фронт».
Очередные выборы в Верховную раду пройдут на Украине в октябре 2019 года. Ранее Зеленский не исключил, что инициирует роспуск Рады после того, как станет главой государства. Спикер Рады Андрей Парубий заверил, что оснований для роспуска парламента нет, и напомнил, что досрочно прекратить полномочия Рады нельзя за полгода до парламентских выборов, то есть после 27 мая.