Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
Тысячи российских водителей клюнули на классическую схему обмана
По умершему другу грустят четыре года
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе»
Как вырастут цены на жилье после 1 июля
Арашуковы пожаловались на жизнь в СИЗО У сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова накопилось немало претензий к московскому СИЗО
«Не готовьтесь к экзамену до тошноты». Как помочь ребенку пережить ЕГЭ
Школьница заработала на шикарный автомобиль с помощью видео о косметике
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе»
Светлана Пермякова привела сестру на «Модный приговор»
Жуткая заброшенная база на берегу Черного моря
Су-57 напугал мир «бомбой будущего»
«Один из самых смелых поцелуев»: фото, возмутившее соцсети
Продукт, который нельзя есть родным онкобольных
«Защитник» — жутковатая новинка из Беларуси (фото)
На АВТОВАЗе снова воруют (и ничего не помогает)
Россиянка рассказала о переезде и жизни в Чехии
Пять культовых предметов СССР из 70-х
Фоторепортажи
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
10Скончалась Элина Быстрицкая
12:03 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский еще может найти основания для роспуска Рады, считает эксперт

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский еще может найти конституционные основания для роспуска парламента, несмотря на выход фракции «Народный фронт» из коалиции, считает украинский политолог Елена Дяченко.

Источник: РИА Новости

Ранее фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции в Раде, заблокировав возможность распустить парламент досрочно.

Я думаю, что «Народный фронт» решил опередить президента Украины, у которого могло появиться право распустить парламент, и сделал шаг на упреждение, чтобы не быть уличенными в отсутствии коалиции и отсутствии конституционных оснований для пребывания у власти.
Елена Дяченко
украинский политолог

По ее словам, таким образом фракция попыталась сохранить лицо и сделать вид, что коалиция все-таки существовала. «Согласно конституции, (после распада коалиции в Раде — ред.) у парламента есть 30 дней на формирование новой коалиции… Сможет ли этот парламент сформировать новую коалицию за ближайших 30 дней, пока в этом есть сомнения. Мой скромный прогноз заключается в том, что здесь возможна коалиция либо в пользу Владимира Зеленского, либо невозможна другая коалиция в текущем составе парламента», — добавила Дяченко.

Читайте также
План срыва инаугурации Зеленского начали реализовывать
По ее мнению, распад коалиции в интересах Зеленского, так как досрочные парламентские выборы входят в его планы. Дяченко отмечает, у Зеленского «еще могут появиться конституционные основания для роспуска» Рады.

По конституции, после объявления о прекращении существования действующей коалиции у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства. Если в течение месяца в Верховной раде не сформирована коалиция, у президента Украины появляется право досрочно прекратить полномочия парламента. При этом роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до плановых выборов.

По данным украинских СМИ, из-за низких рейтингов и неопределенности с форматом участия в выборах досрочное голосование невыгодно партии «Народный фронт».

Очередные выборы в Верховную раду пройдут на Украине в октябре 2019 года. Ранее Зеленский не исключил, что инициирует роспуск Рады после того, как станет главой государства. Спикер Рады Андрей Парубий заверил, что оснований для роспуска парламента нет, и напомнил, что досрочно прекратить полномочия Рады нельзя за полгода до парламентских выборов, то есть после 27 мая.

Следите за развитием темы Выборы на Украине
 Букмекеры определили фаворитов Евровидения
Эксперт рассказал, что означает возвращение Коломойского на Украину
«Народный фронт» заблокировал возможность роспуска Рады
Росгвардия прокомментировала санкции против спецназа «Терек»
Назван номер, под которым Лазарев выступит в финале Евровидения
Подсчитаны траты бойцов засекреченного российского спецназа
Игрок сборной России: Формат ЧМ по хоккею — ужас
Назван фактор, увеличивающий риск появления рака
В Москве прощаются с Сергеем Доренко (видеотрансляция)
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Фавориты одержали победы. Четвертьфиналисты ЧМХ почти определены Четыре матча группового турнира чемпионата мира по хоккею прошли в четверг на аренах в Братиславе и Кошице. Фавориты турнира одержали победы над командами ниже рангом
Hi-Tech
OnePlus 7 Pro: так ли он хорош, как кажется? Журналисты хором говорят, что нет.
Кино
Названа стоимость накрутки голосов за дочь Алсу на «Голосе» Компания Group-IB проверяет результаты соревнования в шестом сезоне телешоу
Авто
Kia Sportage или Nissan Qashqai — какой кроссовер лучше? Два модных и популярных кроссовера заполонили российские дороги. Но какой из них выбрать?
Недвижимость
Электронная подпись оставила москвича без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
В Москве нашли гараж за 40 миллионов рублей
Популярные темы на «Детях»
Голос. Аннулировали итоги. 439
Находка 221
В Коми отец забрал из детского сада не свою дочь, и понял ошибку только дома 181
Ручная работа 173
Леди
Переодень звезду: 57-летняя Гвердцители в платье Мартиши Адамс Разбираем последний выход певицы и примеряем на нее два не свойственных ей образа
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь