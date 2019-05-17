Порошенко, Гройсману и Парубию могут запретить выезд c Украины

Речь также идет о премьер-министре Украины Владимире Гройсмане, спикере Верховной рады Андрее Парубие и главе «Нафтогаза» Андрее Коболеве.
«Среди третьих лиц, кроме президента Украины Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК ''Нафтогаз Украины'', а также судьи Верховного Суда и члены ВККС. В общем 180 третьих лиц», — говорится в сообщении.
Ранее суд открыл аналогичное производство по иску журналиста Александра Дубинского. Он попросил суд запретить украинским чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов.
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