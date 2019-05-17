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13:16 (мск), источник: Коммерсантъ

У Владимира Зеленского забрали шанс на досрочные выборы

Парламентская коалиция на Украине официально распалась.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет. Это стало понятно после того, как фракция «Народного фронта» вышла из парламентской коалиции. Вариант с роспуском Верховной рады рассматривал избранный президент Владимир Зеленский.

Фракция «Народного фронта» (лидером одноименной партии является экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк) сегодня объявила о выходе из парламентской коалиции.

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Коалиция депутатских фракций «Европейская Украина» была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Объединения “Самопомощь”», Радикальной партии Олега Ляшко, «Батькивщины». Таким образом, правящее большинство включало 302 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В сентябре 2015 года парламентское большинство покинула Радикальная партия, затем в феврале прошлого года — «Батькивщина» и «Самопомощь». Де-юре правящее большинство в Верховной раде продолжало существовать, так как никто не отменял коалиционный договор, но де-факто парламентского большинства у коалиции уже не было.

«Народный фронт» призывает фракции немедленно начать консультации относительно подготовки нового коалиционного соглашения с новым планом действий.
Максим Бурбак
глава фракции

Решение «Народного фронта» не стало неожиданностью. Накануне фракция предупреждала о подобных действиях.

Согласно конституции Украины, после объявления о прекращении существования действующей коалиции у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства.

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Если в течение одного месяца коалиция не будет сформирована, у президента страны есть право досрочно прекратить полномочия парламента. При этом президент не может распустить Раду менее чем за пять месяцев до запланированных выборов. Они должны пройти 29 октября. Досрочные выборы могли бы состояться летом.

О возможном роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов на основании отсутствия парламентского большинства у «Европейской Украины» неоднократно заявлял избранный президент Украины Владимир Зеленский. Это одна из причин, почему депутаты Верховной рады тянули с назначением даты его инаугурации. Только в четверг после длительных дискуссий было объявлено о проведении инаугурации 20 мая. Как сообщал «Ъ», решение было принято после того, как депутаты фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП) договорились поддержать эту дату.

Источник «Ъ» в украинском парламенте высказал мнение, что решение могло быть связано с появлением новых рейтингов политических сил.
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Согласно опубликованным в четверг в первой половине дня опросам, БПП может рассчитывать на досрочных выборах на 10,6% голосов. Это позволяет партии сформировать третью по величине парламентскую фракцию, пропустив вперед «Слугу народа» Владимира Зеленского и «Оппозиционную платформу — За жизнь» Юрия Бойко.

После назначения даты инаугурации у Владимира Зеленского оставалось еще около недели на роспуск парламента. Еще до объявления о роспуске парламентской коалиции советник избранного президента Дмитрий Разумков подтвердил, что Владимир Зеленский готов пойти на этот шаг. Хотя, как сообщал «Ъ», в его команде не скрывают, что господина Зеленского настолько измотали президентские выборы, и он без энтузиазма относится к идее сразу начинать парламентскую кампанию.

Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до следующих парламентских выборов. Давайте с вами, совместно с новоизбранным президентом, весь украинский парламент определим ту повестку дня, которая нас объединяет.
Владимир Гройсман
премьер-министр Украины

Впрочем, у президента еще может остаться шанс на роспуск Рады. «Факт, что с 2016 года в Раде нет коалиции фракций… И на этом основании президент в любой момент может подписать указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов», — сказал сегодня изданию «Страна» экс-глава администрации четвертого президента страны Виктора Януковича Андрей Портнов.

Марианна Беленькая

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Зеленского лишили возможности распустить Раду
Во время загрузки произошла ошибка.
13:27 (мск)© Ньюстюб
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