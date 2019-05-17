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13:25 (мск), источник: РИА Новости

Штаб Зеленского прокомментировал распад коалиции в Раде

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Украине для проведения реформ нужен дееспособный парламент, заявили в пресс-службе новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Источник: РИА Новости

«Фактически коалиции не существует уже три года — с тех пор, как ее оставили фракции “Самопомощи”, “Батькивщины” и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте — очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее», — подчеркивается в сообщении.

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Сегодня фракция «Народный фронт’вышла из коалиции в Раде, тем самым заблокировав возможность досрочно распустить парламент. По данным украинских СМИ, из-за низких рейтингов и неопределенности с форматом участия в выборах досрочное голосование невыгодно «Народному фронту».

Спикер Верховной рады Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции, у депутатов есть 30 дней на формирование нового парламентского большинства.

Если это не произойдет в течение месяца, у президента появляется право досрочно прекратить полномочия парламента. При этом роспуск Рады невозможен менее чем за полгода до плановых выборов.

Очередные выборы в Верховную раду пройдут на Украине в октябре.

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