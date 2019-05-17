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14:06 (мск), источник: Ведомости

Трамп предложил отменить в США лотерею грин-карт

Президент США Дональд Трамп представил план новой иммиграционной реформы, предусматривающий отмену розыгрыша лотереи грин-карт. Ежегодно правительство США проводит лотерею для поощрения миграции из стран, иммигранты из которых почти не представлены в США. Участие в лотерее бесплатно, победители выбираются случайно и получают вид на жительство с возможностью трудоустройства.

Источник: Reuters

Команда Трампа изучила миграционные системы развитых стран и выяснила, что 12% мигрантов переехали в США в связи с трудоустройством и особыми навыками.

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Для Канады доля таких мигрантов составляет 63%, для Новой Зеландии — 57%, для Австралии — 68% и для Японии — 52%.

Иммиграционная реформа Трампа ставит целью привлечение в США специалистов с высокой квалификацией. Для их выявления предлагается ввести систему отбора на основе баллов, аналогичную той, которая используется в Канаде и других странах. Предпочтение будет отдаваться молодым специалистам, имеющим востребованные навыки, предложения о работе или планы по созданию своего бизнеса, который позволит увеличить число рабочих мест для американцев.

«В случае принятия наш план станет гордостью Америки и предметом зависти всего современного мира», — заявил Трамп в своем обращении.

Ранее Трамп неоднократно говорил о необходимости изменить подход США к миграции. В 2017 г. он даже предлагал полностью прекратить выдачу грин-карт после того, как выяснилось, что теракт на Манхэттане совершил как раз мигрант, выигравший вид на жительство в лотерею. Тогда выходец из Узбекистана Сайфулла Саипов въехал в толпу на автомобиле.

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