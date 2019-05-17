15:16 (мск), источник: Интерфакс
Путин заявил, что боевые лазеры будут определять военный потенциал России в XXI веке
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Президент РФ подчеркнул, что подобное оружие уже существует.
Боевые лазерные комплексы на протяжении практически всего века будут определять боевой потенциал российской армии и флота, заявил президент РФ Владимир Путин:
Они созданы уже на практике. Подчеркну: своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота.
Он предложил обсудить работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, «включая тип оружия, который еще недавно, если
Президент подчеркнул, что речь идет о боевых лазерных комплексах тактического уровня. Он отметил, что своевременная реализация подобных проектов крайне важна.
В ходе совещания президент также предложил обсудить «первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие «Пересвет» и авиационный ракетный гиперзвуковой комплекс «Кинжал».
Читайте также