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15:16 (мск), источник: Интерфакс

Путин заявил, что боевые лазеры будут определять военный потенциал России в XXI веке

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Президент РФ подчеркнул, что подобное оружие уже существует.

Источник: AP 2019

Боевые лазерные комплексы на протяжении практически всего века будут определять боевой потенциал российской армии и флота, заявил президент РФ Владимир Путин:

Они созданы уже на практике. Подчеркну: своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота.
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Он предложил обсудить работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, «включая тип оружия, который еще недавно, если по-честному сказать, встречался только в фантастических рассказах».

Президент подчеркнул, что речь идет о боевых лазерных комплексах тактического уровня. Он отметил, что своевременная реализация подобных проектов крайне важна.

В ходе совещания президент также предложил обсудить «первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие «Пересвет» и авиационный ракетный гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

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