15:24 (мск), источник: RNS
Климкин написал заявление об отставке
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в видеообращении в Facebook, что написал заявление об отставке.
«Добрый день, всем привет. Как я и обещал, сегодня написал заявление об отставке», — заявил Климкин.
Он добавил, что отправит заявление в Верховную раду 20 мая, когда состоится инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Климкин также сообщил, что собирается участвовать в выборах в Верховную раду Украины, которые состоятся 27 октября.
6 мая Климкин в эфире телеканала «Прямой» заявил, что собирается подать заявление об отставке, чтобы новый президент мог выбрать тех, с кем будет работать.
Климкин родился в российском Курске. В 1991 года окончил Московский
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