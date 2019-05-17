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15:24 (мск), источник: RNS

Климкин написал заявление об отставке

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил в видеообращении в Facebook, что написал заявление об отставке.

Источник: AP 2019

«Добрый день, всем привет. Как я и обещал, сегодня написал заявление об отставке», — заявил Климкин.

Он добавил, что отправит заявление в Верховную раду 20 мая, когда состоится инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Климкин также сообщил, что собирается участвовать в выборах в Верховную раду Украины, которые состоятся 27 октября.

6 мая Климкин в эфире телеканала «Прямой» заявил, что собирается подать заявление об отставке, чтобы новый президент мог выбрать тех, с кем будет работать.

Климкин родился в российском Курске. В 1991 года окончил Московский физико-технический институт (МФТИ). С 1993 года начал работать в системе украинского МИД. Возглавил министерство в июне 2014 года.

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