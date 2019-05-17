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15:44 (мск), источник: РИА Новости

В Росгвардии назвали видео о «неудаче спецназа» художественной постановкой

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Распространяющееся в соцсетях видео о якобы неудачной операции «спецназа Росгвардии» является «красиво смонтированным художественным роликом», а запечатленные там люди не имеют отношения к ведомству, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В социальных сетях распространилось видео, на котором неизвестные люди в форме и с оружием пытаются задержать группу неизвестных мужчин во дворе многоэтажки, однако из-за допущенных ошибок у них не получается это сделать, и предполагаемые преступники скрываются от погони на автомобиле.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы изучаем это видео, задействовали специалистов по тактике действий для его анализа. Вся эта “операция”, если можно действие это так назвать, проходила, скорее всего, в Петербурге. Запечатленные на нем люди точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам, в целом. Все это очень сильно напоминает красиво снятую и смонтированную художественную постановку», — заявил Грибакин.

«Документальных следов» подобной операции в архиве Росгвардии не нашлось.

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«Каждая операция спецназа, особенно задержание, сопровождается рядом документов, в том числе отчетом по факту проведения. В данном случае никаких документальных следов проведения подобной операции мы не обнаружили», — констатировал Грибакин.

В частности, отметил официальный представитель Росгвардии, художественную постановку в видео выдает отсутствие оружия у людей, наличие только одной машины с якобы «силовиками» и банальные ошибки в действиях.

«Сотрудники спецназа так не работают, можно очень долго описывать несостыковки в видео — например, что участвует только одна машина, что люди из нее в непонятной форме выпрыгивают без оружия, что автомобиль “подозреваемых” не заблокирован», — поделился Грибакин.

Также в ведомстве вопросы вызвало и одинаковое качество картинок со всех трех якобы задействованных в съемке видеокамер наблюдения: «Складывается ощущение, что снимали все сцены на одну камеру».

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