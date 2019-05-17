18:48 (мск), источник: ТАСС
Россию не пригласили на инаугурацию Зеленского
КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/ — Спикер украинского МИД Екатерина Зеленко уточнила, что приглашения были отправлены «тем странам, которые являются партнерами и друзьями».
России нет в числе стран, представители которых приглашены на предстоящую 20 мая инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко.
Россия не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями.
Верховная рад Украины 16 мая назначала дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая. Согласно конституции, официальная церемония пройдет в сессионном зале парламента, где новый глава государства принесет присягу перед депутатами.
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