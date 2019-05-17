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18:48 (мск), источник: ТАСС

Россию не пригласили на инаугурацию Зеленского

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/ — Спикер украинского МИД Екатерина Зеленко уточнила, что приглашения были отправлены «тем странам, которые являются партнерами и друзьями».

России нет в числе стран, представители которых приглашены на предстоящую 20 мая инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко.

Россия не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями.
Екатерина Зеленко
спикер украинского МИД (цитата по телеканалу «112 Украина»)
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Верховная рад Украины 16 мая назначала дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая. Согласно конституции, официальная церемония пройдет в сессионном зале парламента, где новый глава государства принесет присягу перед депутатами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявлял, что в Москве не получали из Киева никаких приглашений на инаугурацию нового президента. Он также оставил без ответа вопрос о том, будет ли руководство РФ поздравлять Зеленского со вступлением в должность.

До сих пор Путин не направлял Зеленскому поздравление с победой на выборах, а свое поздравление по случаю Дня Победы российский лидер адресовал не президенту, а украинскому народу.

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