20:25 (мск), источник: Daily Storm
Власти ДНР и ЛНР заявили об ажиотаже вокруг получения российских паспортов
В ЛНР каждый день выдают по 500 паспортов РФ, рассказал глава республики Леонид Пасечник.
Почти все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) хотят оформить гражданство РФ, сообщил ее глава Леонид Пасечник. По его словам, ежедневно в ЛНР выдается по 500 российских паспортов. Это максимальное количество, которое может обработать местная иммиграционная служба за день, пояснил Пасечник. Руководитель Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин также заявил об ажиотаже вокруг оформления российских паспортов, передает РБК.
Этот факт, по его словам, красноречиво свидетельствует о желание жителей непризнанной республики стать россиянами. Точное количество заявлений на получение российских паспортов глава ЛНР назвать затруднился, но заявил, что решение президента России «вдохнуло новую жизнь в жителей республики». По словам Пасечника, сейчас местные власти пытаются усовершенствовать процесс выдачи паспортов РФ.
«Существуют определенные квоты на получение российских паспортов — 500 паспортов в день, но практическим все граждане республики желают быть гражданами РФ», — сказал ТАСС Пасечник.
Глава ДНР Денис Пушилин также констатировал повышенный интерес к получению российских паспортов в республике. По его информации, на данный момент местные власти выдали около 300 тысяч паспортов ДНР, необходимых для оформления российского документа.
Еще остаются организационные сложности, но в первую очередь это связано с повышенным ажиотажем. Мы такое видели в 2016 году, когда начиналась паспортизация граждан Донецкой народной республики. Естественно, повторный ажиотаж распространяется и на паспорта ДНР.
В ЛНР начали принимать заявки на получение российского паспорта 6 мая. Тогда местные власти сообщали, что оформить документ можно будет за три месяца. Заявки переправляют для оформления в Ростовскую область.
Ранее в мае министр труда России Максим Топилин заявил, что жители ЛНР и ДНР с паспортами РФ смогут получать российские пенсии после регистрации на территории страны. Пенсионные выплаты для новых граждан не станут проблемой для российского бюджета, заверил чиновник.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. 1 мая он расширил категории граждан, которым разрешено получить паспорт РФ по упрощенной схеме. В указе президента говорится, что для получения паспорта достаточно документа, удостоверяющего личность, заявления, справки о смене фамилии и свидетельства о рождении детей (для внесения информации о них в новый паспорт).
Роман Чугуевский
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